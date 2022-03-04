【俄烏戰雲】俄概念股2周重挫98%　經濟代價比98年高3倍

外媒報道，瑞典經濟學家、大西洋理事會高級研究員Anders Aslund周四(3日)表示，1998年俄羅斯股市重挫94%，一周內政府垮台；目前倫敦的俄國概股兩周內下跌98%，情況比1998年更慘！他更指，「俄國已變得沒有投資價值」。

他指出，西方的制裁實際上「一天就把俄羅斯財政搞垮，情況或比1998年更糟，因為目前沒有好結局，俄國所有資本市場將被抹除」，他估計俄國經濟狀況即將如何，首先，盧布可能繼續跌，1998年重挫75%、2014年跌50%，如今至少50%。其次，通脹也許飆升至50%，至少20%。最後，2015年為俄國併吞克里米亞翌年，俄國GDP下挫2.5%、1998年跌5%，現時恐更多。

而俄羅斯鋁業聯合公司(Rusal)創辦人Oleg Deripaska預測，俄國嚴重的經濟危機程度可能是1998年危機的3倍，當時俄國經濟萎縮5.3%。

歐洲央行最近的壓力測試預測，在不利的經濟與財政狀況下，俄國經濟可能萎縮15%，法國資產管理公司Axiom Alternative Investments研究部門主管Jerome Legras說，該景況可能成真。