世界經濟兩極化提速　華研發支付系統對抗美元霸權

俄烏戰事持續，全球「兩極化」步伐提速，朝着由中、美兩大陣營為首的局面發展，不久未來更可能出現「兩套」國際支付結算系統，一旦成真，美元霸權自必動搖。事實上，歐美不但對俄施以金融制裁，同時籌劃以關稅戰進一步封殺貿易，勢使俄經濟崩潰，而唯一能施以援手的就是中國，對百年變局起着關鍵一步。

美國聯儲局主席鮑威爾承認，俄烏戰爭可能促使中國加快腳步，在美元主導的國際支付體系外開發替代系統。當資深民主黨參議員Jack Reed對鮑威爾稱，中國可能會開始考慮，若遇到與俄國類似的情況，該如何避免這種命運，將非常密切關注美元作為全球交換媒介的問題。鮑威爾給出肯定的答覆，指中國研究儲備貨幣地位的問題已有一段時間，正開發類似環球銀行金融電訊協會(SWIFT)的國際支付系統。

早有研究顯示，俄國在2014年面臨經濟制裁後，推出了自己的跨境支付系統SPFS，惟使用者以該國機構居多，難以取代連接全球銀行業的SWIFT。目前形勢令人民幣跨境支付系統(CIPS)能否取代SWIFT系統成關注點，截至2019年上半年，CIPS系統有31家直接參與者，847家間接參與者。

他尤其提到，俄接下來的利益在亞洲，無必要一直倚賴西方，「我們附近就有如此龐大的經濟體，例如今年中國的經濟總量就有近18萬億美元，比歐洲多得多」。他又質疑，若俄經濟利益側重亞洲，為何首都要設在莫斯科？若設在新西伯利亞或克拉斯諾亞爾斯克，情況可能會完全不同。他補充，西伯利亞的發展是開發遠東的重要一步，真正需要進入亞洲市場的不是原材料，而是加工產品。

的確，歐美正對俄發動猛烈攻勢，脫鈎是必然。國際信貸評級機構標準普爾一周以來第二次下調俄信用評級，最新降至CCC-，僅比違約級高出兩級，仍在負面觀察名單，意味可能再降級。

與此同時，來自歐美的關稅戰亦即將開打，響起槍聲的是加拿大周四撤銷對俄在世界貿易組織(WTO)的最惠國待遇，將商品加徵35%關稅，以2020年貿易額計，涉加拿大進口額約9.48億美元，據報歐盟有意跟進，涉及的進口額更達1,050億美元。美國民主黨眾議員也提出相關法案，擬大幅提高俄輸美商品關稅，分析指可能把對俄石油和石油產品的進口關稅提高2到4倍，免稅進口商品將改徵20%關稅。

面對制裁，摩根大通估計，俄經濟次季將萎縮35%，今年則縮7%。事到如今，俄經濟衰退的最終程度取決於對中國的出口。BMO環球資產管理提到，中國對俄的作用變得愈益重要，或將很大部分外匯儲備兌換成人民幣，而支付系統也會轉向中國的銀行。

至於中國，雖然其主導的亞洲基礎設施投資銀行(簡稱亞投行)宣布，已暫停與俄一切有關業務，但外媒指大批俄企為避開西方制裁，正爭相開設中資銀行帳戶，並引述中國某銀行莫斯科分行的員工透露，過去幾天有200至300家俄企接洽，料人民幣交易將增加。

另有報道指，中國的主要銀行正設法繞道，將業務轉移給規模較小的中資銀行，以維持與俄業務，同時可避免被西方制裁，因細行沒有美元業務往來。