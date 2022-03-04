商品指數單周飆逾3成　堪比1970年代石油危機

烏克蘭核電廠起火消息再度震撼市場，大宗商品續飆。反映全球商品價格波動的標普高盛商品指數(S&P GSCI)於今年截至周四已累升32.91%，一周計更創1970年開始有紀錄以來最大單周升幅，現處2008年以來最高水平。可見當前全球能源市場的動盪，堪比1970年代的石油危機！

面對歐美制裁，市傳有石油貿易巨頭以較即期布蘭特原油每桶減價22.7美元的價格求售一船俄國原油，但仍未獲買家出價，而從俄國在黑海一個碼頭出口的哈薩克油價亦下跌。

摩根大通預計，目前俄羅斯有66%的原油難以找到買家，若情況持續，油價可能在年底前升抵每桶185美元。研究機構IHS Markit更直言，這是一場供應危機，亦是一場運輸、支付危機，且很可能成為1970年代阿拉伯石油禁運和伊朗革命以來最嚴重的災難。布蘭特期油昨仍處每桶110美元水平，曾高見114.23美元，升3.4%，市場短期關注若伊朗核談判有進展，或可緩減壓力。

工業金屬價格升勢亦停不了，倫敦金屬交易所(LME)鋅價一度觸及2007年以來最高、鋁價飆至歷史新高、鎳價升逾8%，銅價也近歷史高峰；金價則企穩在每安士1,940美元樓上，本周以來已累升逾3%。俄國掌握全球40%供應的鈀金，本周最多曾飆兩成。商品齊漲事緣各大企業撤俄，銀行也撤出融資交易，加上潛在的新制裁令買家卻步，且金屬等大宗商品運輸變得愈益困難，因世界近半貨櫃船不再進出俄羅斯。

禍不單行的是，全球金屬庫存已很低，並進一步下降。可自由使用的鎳庫存降至2019年底以來最低，鋅庫存自2020年7月以來已低企；鎳現貨較3個月期貨溢價升至2007年以來最高，反映市場瘋搶現貨。另外，烏克蘭佔全球供應50%的晶片製造氣體「氖氣」，價格亦翻了7倍，幸而野村及摩根士丹利均指出，大型晶片廠一般的氖氣存量能應付3至6個月，故半導體供應鏈風險暫可控。

此外，據報內地稀土辦公室周四約談中國稀土、北方稀土、盛和資源等重點稀土企業，要求增強大局與責任意識，確保產業鏈供應鏈安全穩定，並加強行業自律，充分發揮示範帶頭作用，確保行業健康發展。