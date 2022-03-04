俄烏戰火觸發糧食恐慌　小麥期貨一周升43%

俄烏戰事觸發全球穀物市場供應空前緊張，在美國芝加哥商品交易所買賣的小麥期貨價格在踏入3月後迅即衝破每蒲式耳10美元大關，屢創約14年新高，周五(4日)曾高見12.09美元，再飆6%，已是連續多日觸發交易限制，全周漲幅逾43%，創逾60年最大單周漲幅，為主要商品之中最癲。

研究機構UkrAgroConsult稱，烏克蘭西南港口敖德薩港、基洛夫格勒港、尼古拉耶夫港和切爾諾莫斯克港，涵蓋了烏克蘭近80%的穀物出口，戰事令這些港口進出受阻。據悉，自2月24日戰爭爆發以來，黑海地區的小麥出口一直停滯。外界亦擔心接壤克里米亞半島、烏克蘭和俄羅斯的亞速海貿易或將受到衝擊。

小麥價格暴漲後，市場急找澱粉質的代替品，連亞洲人的主要食糧米價也受牽連，芝商所5月交收的稻穀(未脫殼的米)期貨全周漲逾9%，創近年新高，報每100磅16.498美元。幸而有分析指，全球米的供應仍充足，最大出口國印度將增加供應，美國相應地區亦進入春耕，將會有一半的米收成出口。

至於中國作為全球最大玉米和大豆進口國，外媒指，近日有向美國增購玉米和大豆的趨勢，或要用來替代失卻從烏克蘭的進口。據了解，烏克蘭玉米通常在4、5月種植，但預計受戰爭、缺工人和物流混亂等因素影響，可能會使供應出現危機。再者，化肥價格不斷上漲，內地鉀肥價每噸達4,200至4,300元人民幣，近兩個月升逾10%，意味未來糧價難以回落。