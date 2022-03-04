新盤交投量跌到冰點　周五僅暫錄2宗成交

新盤市場受到疫情衝擊影響，交投量跌到冰點。周五(4日)暫錄2宗一手成交，踏入3月至今累計仍不足10宗交投。不過，當中亦有以招標形式發售的餘貨錄得承接。

⬤何文田瀚名三房售3,743.8萬元

⬤西南九龍維港滙II三房2,194萬沽

⬤元朗米埔伊甸雅苑洋房2,600萬沽

元朗米埔村屋項目伊甸雅苑錄得今年首宗成交，該盤的307號屋，樓高3層，實用面積2,286方呎，採四套房間隔，連1,196方呎花園及579方呎天台，設有升降機，連2個車位以2,600萬元售出，呎價約11,374元。

資料顯示，該盤提供33座洋房，實用面積介乎1,963方呎至2,288方呎，全數均設升降機。項目由2016年開售至今，累計沽出27座洋房。

⬤地政總署2月未有批出預售樓花同意書

地政總署公布，今年2月份並未批出一手住宅物業的樓花預售申請，為去年8月後，再錄罕見0伙單位獲批預售。同時，最新累積待批預售樓花單位為23,590伙，涉及43個項目，雖然按月減少603伙及約2.5%，但逾2萬伙依然處於歷史高位水平。

發展商表示，因應項目的建築圖則及公契有更改，故有關申請被撤回。同時，由於疫情影響該盤的建築進度，或會考慮更改原本的預計關鍵日期。

⬤藍田港鐵站KOKO HILLS推建期付款計劃

隨着政府進一步放寬按保，預料新盤買家選用建期付款比例會增加。會德豐地產發展鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS，推出輕鬆建築期付款計劃供買家選擇，可享有樓價減7%的折扣優惠，連同其他優惠計，最高直減折扣為20.5%。

選用該付款計劃的買家只需付5%臨時合約訂金，其餘95%樓價餘款於交樓入伙前付清。發展商指，以新的建築期付款計劃計算，所有早前推出10號銷售安排的所有指明價單銷售的單位，折實售價均屬1,920萬或以下，其中折實售價為1,000萬或以下佔9伙，折實售價為1,200萬或以下佔48伙，售價符合按揭保險計劃最近擴大的適用範圍。