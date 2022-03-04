長和確認有買家洽購UKPN 交易估值高達1561億

市傳澳洲金融集團麥格理和美資私募基金KKR & Co.牽頭的財團，將就收購英國配電網絡UK Power Networks(UKPN)與長和系進行磋商，交易估值高達150億英鎊(約1,561.34億港元)。

消息指，對UKPN有興趣的財團可謂星光熠熠，還包括荷蘭退休金投資公司APG、內地主權投資機構中投公司(CIC)、加拿大安大略省教師退休金計劃董事會和加國公營部門退休金投資董事會(PSP Investments)，也不排除吸引到其他從事基建和能源的公司。

長建去年8月發布的中期業績提到，UKPN「為預備2023年展開之新規管期，已向英國能源監管機構(Ofgem)呈交2023至2028年之業務計劃書。」換言之，今年長建又有項目面對准許回報調整的不確定性。上述洽購消息傳出後，長建周五逆市飆5.01%，為1年最大單日升幅。