夾屋也減價！宏福花園三房戶低市價8%沽

樓價回落，夾屋都錄平價成交。青衣宏福花園三房單位，減價60萬元，於自由市場以1,040萬元沽出，低市價約8%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣何詠詩稱，西區寶翠園一個低層H室單位，實用面積約659方呎，兩房間隔，以1,650萬元沽出，呎價約25,038元，原業主於2018年2月以約1,560萬元購入，持貨約4年，帳面僅賺約90萬元。

●中原盧宏基表示，西半山寧養臺A座中層B室，實用面積約1,119方呎，三房間隔，以1,850萬元易手，呎價約16,533元，原業主於1990年以223萬元買入，持貨約32年帳面獲利1,627萬元，單位升值約7.3倍。

●美聯郭慶華指，天后雅景樓中層B室，實用面積約776方呎，叫價約1,196萬元，議價後以約1,088萬元成交，呎價約14,021元，新買家購入作換樓自用，見財政預算案早前放寬中高價樓按揭，相信措施會於疫情緩和後進一步發揮。

●世紀21日昇黃文龍稱，北角DIVA低層A單位，實用面積約717方呎，三房間隔，叫價1,500萬元，較第5波疫情前同類型單位市值1,700萬元有所調低，疫情嚴峻加上近日股市持續下跌，減價120萬元，獲買家以1,380萬元購入，呎價約19,247元，單位約8年帳面僅升值約5%。

●世紀21北山嚴智贇表示，北角和富中心4座中層A單位，實用面積約1,053方呎，三房連工人房間隔，望內園泳池景及海景，成交價達2,000萬元易手，呎價18,993元，，新買家為區外換樓客。

●中原黎妙蘭透露，柴灣杏花邨35座中層8室，實用面積約615方呎，三房間隔，享池景及海景，以980萬元易手，呎價約15,935元，新買家屬於用家，原業主於2008年以528.8萬元買入，持貨約14年帳面獲利451.2萬元，單位升值約85%。

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九龍區

●利嘉閣鮑允中指，牛頭角淘大花園K座中層1室，實用面積約391方呎，兩房間隔，望樓景，2月上旬叫價660萬元，日前累減38萬元或5.8%，以622萬元沽出，呎價約15,908元，原業主於2019年1月以約593.8萬元購入，持貨約3年帳面獲利約28.2萬元，僅升值約5%。

●中原陳智欣稱，啟德尚‧珒溋2座中高層D室，實用面積約557方呎，兩房間隔，剛以2萬元租出，呎租約36元，業主於2020年以約1,400萬元購入單位，現享約1.7厘租金回報。

●中原麥少基表示，九龍塘萬寶閣中層F室，實用面積約781方呎，套三房間隔，另設工人套房，連同一個車位以1,200萬元沽出，呎價約15,365元，原業主於2000年以635萬元連車位購入，持貨22年帳面獲利565萬元，期內升值約89%。

●香港置業張仲賢稱，大角咀港灣豪庭5座高層單位，實用面積約369方呎，兩房間隔，以760萬元放盤約4個月後，獲同區客接洽，議價後減價32萬元，以約728萬元成交，呎價約19,729元，新買家為首置客，睇樓數次後決定入市。

●香港置業梁德權表示，大角咀利．晴灣23高層D室，實用面積約282方呎，一房連露台間隔，享部分海景，以1.5萬元放盤約1星期後，獲同區客接洽，議價後減價約2,000元，以約1.3萬元租出，呎租約46.1元，較市價低約5%。

●利嘉閣邱家仁稱，長沙灣泓景臺1座低層A室，實用面積約482方呎，兩房間隔，日前以870萬元沽出，呎價約18,050元，屋苑現時約有80個單位放售，最低叫價由820萬元起。

●利嘉閣曾倩欣指，荔枝角美孚新邨6期蘭秀道17號中層B室，實用面積約670方呎，原則三房一廁，現改為三房兩廁，望內園景，日前以845萬元獲承接，呎價約12,612元，成交價較銀行估價低。

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新界區

●中原蔡偉明稱，青衣夾屋宏福花園1座高層D室，實用面積約712方呎，三房間隔，享海景，去年10月於自由市場叫價1,100萬元，上月減至1,080萬元，經議價後，以1,040萬元沽出，呎價約14,607元，較主要銀行網上估價約1,133萬元，低市價約8%，新買家為用家。

●中原龐耀昌稱，第五波疫情持續下，不少心急業主減價求售，荃灣愉景新城2月錄11宗買賣，創7個月高位，按月增加38%，平均實用呎價約15,064元，比去年8月高位回落約8%，該盤11座高層G室，實用面積約493方呎，叫價820萬元，終售756萬元，呎價約15,335元，減幅約8%。

●中原葉津榮表示，屯門康德花園2座中高層H室，實用面積約415方呎，兩房間隔，去年9月開始放盤，開價550萬元，原業主眼見最近疫情急劇惡化，心急沽售下，於是降價至530萬元，新近經議價後，最終以507萬元沽出，呎價約12,217元，新買家為上車客。

●祥益龍超君透露，屯門倚嶺南庭中層B室，實用面積約572方呎，兩房間隔，原業主由放盤起，已累減74萬元，區內客終以646萬元購入上址自用，呎價約11,294元，略低於市價成交。

●祥益林英傑透露，屯門弦海中層L室，實用面積約342方呎，一房間隔，區內客見物業附設發展商裝修及部分原裝傢電，加上業主有700元的議價空間，遂便決定預繳十個月租金，以月租1.03萬元租入，呎租約30.1元。

●中原陳耀堂表示，屯門區2月錄得100多宗租賃成交，包括弦海中層M室，實用面積約186方呎，開放式單位，月租叫價9,000元，議價後減價400元，獲一直與家人居於屯門的年輕租客，以每月8,600元承租，呎租約46.2元。

●美聯麥珞珩稱，天水圍嘉湖山莊景湖居2座中層C室，實用面積約546方呎，三房間隔，享米埔景，開價約630萬元放售即日，火速獲區內首置客洽商承接，睇樓後即議價，終以606萬元成交，呎價約11,099元，成交價較同類型單位高峰時回落近5%

●中原徐愷鍵指，元朗錦綉花園河北10街單號屋，實用面積約848方呎，開價約1,100萬元，日前議價後減至1,050萬元沽出，呎價約12,382元，新買家為換樓客，見單位樓價屬於可受惠新按揭保險範圍，即入市單位作自住用途。

●中原陳敬天表示，粉嶺牽晴間3月暫錄約兩宗買賣，屋苑9座低層D室，實用面積約385方呎，兩房間隔，開價約580萬元，議價後以546萬元獲承接，呎價約14,182元，原業主於2014年以365萬元購入，持貨約8年婓而獲利約181萬元，單位升值約49.6%。

●中原徐家倫稱，大埔逸瓏灣II高座10座高層D室，實用面積約1,084方呎，套三房間隔，開價約1,580萬元，議價後以1,520萬元售出，呎價約14,022元，新買家為用家，原業主於2015年以1,096萬元購入，持貨約7年帳面獲利424萬元，期內升值約38.7%。

●世紀21奇豐楊麗娟指，沙田第一城50座中層B室，實用面積約284方呎，兩房間隔，放盤時叫價560萬元，放盤4個月，累減50萬元或減幅約9%，獲買家以510萬元承接，呎價約17,958元。

●世紀21奇豐李仕明稱，大圍聚龍居12座低層C室，實用面積約736方呎，三房間隔，獲用家以1,030萬元承接，呎價約13,995元，原業主早於1995年11月以439萬元購入，持貨約26年多帳面獲利591萬元，單位期內升值逾1.3倍。

●中原莫政隆指，大圍名城3月暫錄約1宗買賣，單位為1座南翼高層B室，實用面積約785方呎，套三房及儲物房間隔，1月放盤時開價約1,400萬元，零議價下獲承接，呎價約17,834元。

●中原陳鴻霆稱，馬鞍山曉峯灣畔最新錄4座中層F室，實用面積約482方呎，兩房間隔，開價約740萬元，議價後以700萬元易手，呎價約14,523元，原業主於2011年以287萬元購入，持貨約11年帳面獲利約413萬元，單位升值約1.4倍。

●世紀21奇豐黃宗信指，馬鞍山聽濤雅苑5座低層D室，實用面積約650方呎，三房間隔，放盤3個月，叫價938萬元，減52萬元至886萬元，獲買家承接，減幅5.5%，呎價約13,631元，原業主於2018年1月購入，當時作價848萬元，持貨約4年帳面獲利38萬元，期內升值約4.5%。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山帝琴灣凱琴居2座中層B室，實用面積約1,128方呎，三房間隔，望園景，放盤3星期，原先連車位叫價1,418萬元，累減38萬元，以1,380萬元成交，呎價約12,234元。

●世紀21奇豐廖振雄稱，西貢大網仔黃竹灣雙號屋全幢村屋，套五房間隔，享山景及海景，連天台，獲買家以2,580萬元承接，原業主早於1991年5月購入上址，當時作價290萬元，持貨逾30年帳面獲利2,290萬元，期內升值近8倍。

●中原柯勇透露，將軍澳新都城3月至今暫錄3宗買賣，全屬兩房單位，包括2期10座高層C室，實用面積約363方呎，兩房間隔，成交價697萬元，呎價約19,201元，原業主於2017年4月以593萬元入市，持貨近5年帳面獲利104萬元，單位升值約18%。

●美聯林振聲表示，按保放寬，加快換樓客入市，將軍澳清水灣半島2座高層B室，實用面積約769方呎，套三房間隔，望海景，原先叫價1,168萬，議價後降至1,105萬元，獲換樓客承接自用，呎價約14,369元。

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