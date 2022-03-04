美股道指挫350點　紐約期油升5%

外圍局勢風雲變色之際，美國最新公布的非農就業數據優於預期，失業率亦進一步回落。惟受歐洲戰局消息拖累，美股周五早段續跌，道指挫349點，至33,444點；標指跌36點，至4,326點；以科技股為主的納指跌64點，至13,473點。港股夜期跌81點至21,756點，低水149點。紐約期油升約5%，每桶報112.91美元。

美國2月新增非農就業職位67.8萬個，遠多於市場預期的42.3萬個；失業率亦回落至3.8%。值得注意的是，僱員平均時薪亦按年增長5.1%，低過預期，或預示通脹壓力有望稍為緩解。

紐約聯儲銀行行長威廉斯表示，俄羅斯入侵烏克蘭增加美國經濟前景的不確定性，並可能進一步推高物價，但家庭儲蓄及強勁的經濟增長應該有助抵銷部分影響。他續稱，經濟目前仍未見滯脹的迹象；預計通脹將在今年稍後時間下降，但仍將遠高於2%的長遠平均目標。

聯儲局主席鮑威爾於周四的國會聽證會上重申，支持3月份加息0.25厘。不過，「美股大好友」、沃頓商學院金融學教授西格爾(Jeremy Siegel)批評，當局已犯下了一系列政策錯誤，會將通脹推至歷史水平，如果因俄烏衝突爆發而放緩原先計劃的加息步伐，將是錯上加錯；並指自己感到「非常失望」，批評當局沒有明確的計劃去縮減資產負債表。

切身處地感受到通脹壓力的連鎖零售業巨企亦指出，過去數月通脹完全沒有放緩迹象。美國零售巨擘Costco行政總裁Richard Galanti表示，與其他零售業者一樣，他認為，通脹來自更高的勞動力成本、貨運成本以及運輸需求，以及貨櫃短缺、港口延誤等。再者，某些產品類別的需求增加，從晶片到化學品的各種短缺，均推動了物價上漲。

Costco公布截至2月13日止季度業績，期內收入按年增長16%至519.04億美元；純利按年增長36.59%至12.99億美元，均勝預期。原因是社交限制措施的放寬，令消費者得以再次回到實體店購物。Galanti又表示，目前對於顧客的忠誠度感到滿意，又謂將在某個時間點上調會藉費用。該企股價早段曾跌2.07%。

另外，台積電主要客戶之一、無廠半導體公司博通(Broadcom)亦公布了截至1月底止業績，期內收入按年增長15.79%至77.06億美元；純利更大增83.89%至23.98億美元。該公司預期本季度收入將達到79億美元，優於市場預期的74.1億美元。博通股價升1.8%。