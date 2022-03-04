【俄烏戰雲】摩通警告俄經濟將重演1998年危機　嚴重崩潰

西方國家對俄羅斯實施嚴厲的制裁行動，令該國經濟正在走向崩潰。投資銀行摩根大通警告，這次事件的嚴重程度，將達到甚至超過該國債務違約之後1998年的經濟滑坡，惟金融影響可能不及當年。

摩通的經濟學家預計，俄羅斯今年的國內生產總值(GDP)將萎縮7%，與高盛預測的幅度相同。在1998年的債務危機期間，俄羅斯經濟萎縮了5.3%。

外國政府對俄羅斯貿易、金融和人員出行實施制裁，凍結其央行儲備，並將許多俄羅斯銀行踢出SWIFT系統，使俄羅斯經濟遭受重創。為了保護經濟和市場，俄羅斯採取了資本管制、將利率調升一倍以及其他緊急措施，然而所有這些措施也都不利於經濟增長。

該行又指，制裁破壞了促進穩定的兩個支柱，即央行外匯儲備和俄羅斯的經常項目盈餘，將對俄羅斯經濟產生影響，現在看起來經濟正邁向嚴重衰退。

不過，亦有分析指，雖然俄羅斯入侵烏克蘭造成的人員和地緣政治影響大於1998年，但短期內盧布的跌幅已被證明小於1998年，且俄羅斯現在避免債務違約的能力也更強，特別是若其他國家繼續抵制對俄羅斯能源出口實施制裁。

此外，有分析認為，制裁實施的時間愈長，特別是如果將制裁擴大到包括天然氣和石油出口，俄羅斯在未來多年成為不可觸碰資本市場的可能性就愈大，目前看到的匯率疲軟將不可避免地推高通脹，特別是如果經濟仍然與世界其他地區隔絕。在這種情況下，不難設想會出現類似於1998年後的那種極端情景。