東方日報B1：港股悲慘　美市中彈　歐亞炸散

東歐烽火連天，全球股市周五顯著下瀉，港股憑着本已不甚樂觀的盈利前景領跌亞太區股市，拖累MSCI亞太（日本除外）指數瀉至16個月新低，隨後歐洲和美國股市接力下挫。不過，更令人揪心的，還是百物騰貴下，估值卻愈來愈便宜的港股。摩根士丹利再奏「摩笛」，預告恒生指數最悲會失守20,000點關，即要重返2016年低位，比疫情以來任何時候更差！

【恒指曾挫628 恐下試19500點】

戰火殃及環球股市，港股難獨善其身，恒生指數周五(4日)曾瀉逾600點，「北水」加速流入也無濟於事，收市仍插穿22,000點關，收報21,905點，創兩年前疫情爆發之後第3低。

恒指隨外圍低開588點後沽壓持續，最多挫628點，低見21,838點，最終跌562點或2.5%，為2020年3月後首次低過22,000點收市。總結全周，恒指重挫3.79%或861點，連跌3周，累瀉12.05%。國企指數再創6年新低，收報7,686點，跌2.69%。

如是者，科技指數再創新低，收報4,737點，大跌4.43%。

外媒分析指，目前恒指市淨率已跌至0.91的歷史新低。過去每逢恒指市淨率跌破一倍，大市短期都會有所反彈，但本次指數走勢尚未見企穩迹象。

摩根士丹利指，考慮到地緣政治緊張局勢、房地產市場流動性緊縮，以及憂慮本港疫情再惡化，將恒指最悲觀預測下調7.14%，至19,500點，比昨日收市低近11%：MSCI中國指數最悲觀預測降18.42%至62點。

大摩對恒指的基本目標維持在25,000點，雖指觸及最悲觀預測的機會僅兩成，但強調風險仍不容忽視，因俄烏局勢導致能源及商品價格大幅上漲，環球經濟增長及地緣政治風險上升，對內地影響較其他新興市場大。

【美加息預期升 道指低開515】

外圍局勢風雲變色之際，美國最新公布的非農就業數據優於預期，失業率則進一步回落。惟受歐洲戰局消息拖累，以及加息預期升溫，美股周五早段續跌，道指最多曾跌515點，至33,279點；標指跌71點，至4,291點；納指跌259點，至13,278點。

美國2月新增非農就業職位67.8萬個，遠超市場預期的42.3萬個，創去年7月以來最大增幅；失業率回落至3.8%，勝預期。值得注意是，僱員平均時薪按年增5.1%，低過預期，或預示通脹壓力有望緩解。

紐約聯儲銀行行長威廉斯表示，俄羅斯入侵烏克蘭增加美國經濟前景的不確定性，並可能進一步推高物價，但家庭儲蓄及強勁的經濟增長應該有助抵銷部分影響。他續稱，經濟目前仍未見滯脹的迹象；預計通脹將在今年稍後時間下降，但仍將遠高於2%的長遠平均目標。

聯儲局主席鮑威爾周四在國會聽證會上重申，支持3月份加息0.25厘。惟「美股大好友」、沃頓商學院金融學教授西格爾(Jeremy Siegel)批評，當局已犯下了一系列政策錯誤，會將通脹推至歷史水平，若因俄烏衝突爆發而放緩原先計劃的加息步伐，將是錯上加錯；並指自己「非常失望」，批評當局沒有明確的計劃去縮減資產負債表。

切身處地感受到通脹壓力的連鎖零售業巨企亦指出，過去數月通脹完全沒有放緩迹象。美國零售巨擘Costco行政總裁Richard Galanti表示，與其他零售業者一樣，他認為，通脹來自更高的勞動力成本、貨運成本以及運輸需求，以及貨櫃短缺、港口延誤等。再者，某些產品類別的需求增加，從晶片到化學品的各種短缺，均推動了物價上漲。

Costco公布截至2月13日止季度業績，期內收入按年增長16%至519.04億美元；純利按年增長36.59%至12.99億美元，均勝預期。原因是社交限制措施的放寬，令消費者得以再次回到實體店購物。Galanti又表示，目前對於顧客的忠誠度感到滿意，又謂將在某個時間點上調會籍費用。該企股價早段曾跌3.17%。

另外，台積電主要客戶之一、無廠半導體公司博通(Broadcom)亦公布了截至1月底止季度業績，期內收入按年增長15.79%至77.06億美元；純利更大增83.89%至23.98億美元。該公司預期本季度收入將達到79億美元，優於市場預期的74.1億美元。博通股價曾升2.48%。

台灣晶圓代工廠聯華電子上月收入亦再創新高，達到208.09億元新台幣，按年增長35.45%。該企業估計，今年首季晶圓出貨量將會持平，惟按美元計平均產品售價(ASP)按季增5%，而產能利用率亦會滿載。

【俄第5日停市 創24年最長】

俄烏戰火擾動全球金融市場，歐亞股市周五大跌，亞洲時段中、日、南韓股市齊挫後，投資者於歐洲開市後大舉拋售歐股，英、法、德股市曾挫逾3%，意大利股市更瀉逾5%。始作俑者俄羅斯連續第5日停市，創1998年以來最長的股市停擺。

俄國金融市場多日停擺，網上房屋短租平台Airbnb、百貨公司馬莎等先後宣布撤出當地市場及停止對俄出口發貨。更重要的是，一筆以盧布計價、2024年期到的俄國政府主權債即將面臨違約。皆因在歐美的金融制裁下，俄國財政部已經撥付的利息「卡關」，無法如期轉帳至歐洲債權人的戶口，意味事隔23年後該國恐再次發生債務違約。

此外，金融科技公司DTI Algorithmic創始人Alexander Butmanov日前於當地節目上，在與主持人談話期間，突然拿出一瓶汽水，並為他眼中的「俄國資本市場之死」舉杯哀悼。

受到烏克蘭核電廠受襲消息拖累，歐股下午甫開市已經暴瀉，氣氛進一步惡化，邁向3周連跌，歐元雪崩式下瀉1.4%，跌穿1.1美元關口，低見1.0888，直逼2020年5月低位的1.0870。Swissquote高級分析師Ipek Ozkardeskaya表示，歐洲市場情緒正處於極度悲觀。

意大利富時MIB指數曾挫5.14%，為歐洲主要股指中表現最差；法國CAC指數曾跌4.14%、德國DAX指數跌3.86%、英國富時100指數跌3.56%，下跌的多數為公用事業股。

亞洲方面，日經平均指數周五挫2.23%，為香港以外亞太區表現最差的市場，南韓KOSPI指數挫1.22%；半導體雙雄台積電和聯發科技齊創逾3個月新低，分別挫逾1%及逾5%，台灣加權指數挫1.1%，跑輸收挫0.96%的內地滬綜指。

市場擔心能源價格暴漲引發的通脹壓力，恐迫使日本央行改變其超寬鬆貨幣政策，事關因應汽油價格上漲，東京的士司機正尋求15年來首次加價。該行政策委員會審議委員中村順子表示，日本通脹或會短暫接近2%的目標，一部分由於烏克蘭危機刺激能源成本急劇上升。

首相岸田文雄冀日央行能在實現2%通脹目標的同時，注意經濟、物價和金融市場發展；而其內閣祭出調高汽油、柴油和煤油的補貼上限等幫助中小企應對全球燃料成本上漲和烏克蘭危機，還準備於下周一與金融機構開會探討如何促進企業融資。

作為新興市場的越南亦恐受到重大衝擊。澳新銀行估計，油價上漲或影響越南的石油相關產品貿易逆差，加上該國近37%經濟活動成本與石油價格相關，料油價升一成，將拖低其國內生產總值(GDP)約0.5個百分點。