道指收挫179點　美股大好友批聯儲局政策出錯

外圍局勢風雲變色之際，美國最新公布的非農就業數據優於預期，失業率亦進一步回落。惟受歐洲戰局消息拖累，美股周五(4日)全線下挫。道指收報33,614點，跌179點或0.53%；標指收報4,328點，跌34點或0.79%；納指收報13,313點，跌224點或1.66%。

美國2月新增非農就業職位67.8萬個，遠多於市場預期的42.3萬個；失業率亦回落至3.8%。值得注意的是，僱員平均時薪亦按年增長5.1%，低過預期，或預示通脹壓力有望稍為緩解。

紐約聯儲銀行行長威廉斯表示，俄羅斯入侵烏克蘭增加美國經濟前景的不確定性，並可能進一步推高物價，但家庭儲蓄及強勁的經濟增長應該有助抵銷部分影響。他續稱，經濟目前仍未見滯脹的迹象；預計通脹將在今年稍後時間下降，但仍將遠高於2%的長遠平均目標。

聯儲局主席鮑威爾於周四的國會聽證會上重申，支持3月份加息0.25厘。不過，「美股大好友」、沃頓商學院金融學教授西格爾(Jeremy Siegel)批評，當局已犯下了一系列政策錯誤，會將通脹推至歷史水平，如果因俄烏衝突爆發而放緩原先計劃的加息步伐，將是錯上加錯；並指自己感到「非常失望」，批評當局沒有明確的計劃去縮減資產負債表。