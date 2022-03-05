美國政府研究在WTO懲罰俄羅斯

外媒引述美國副貿易代表Jayme White表示，拜登政府正在研究通過世界貿易組織(WTO)懲罰俄羅斯的選項，並正在與國會合作對俄採取立法行動。

此前，歐盟表示正在尋求取消俄羅斯在WTO的最惠國待遇，此舉可能進一步打擊950億歐元俄羅斯對歐出口。

White周四(3日)接受訪問時表示，拜登政府正在與國會密切合作，相關建議正在出現，並指有很多方法可以解決俄羅斯對美出口在WTO框架下享受的優待，因此美國政府正在研究各種選項。

報道引述數據指，俄羅斯對歐盟的依賴程度遠高於對美國的依賴，2020年對歐出口約佔其總出口的三分之一，而對美出口只佔5%。俄羅斯在歐盟出口中所佔的佔有率只有1.5%，在美國出口的佔比不到1%。

參議院財政委員會主席、民主黨人Ron Wyden周三提出一項法案，要求撤銷俄羅斯的最惠國待遇，並授權總統拜登提高對俄羅斯產品的關稅。

Wyden表示，俄羅斯總統普京「無理、無端和令人震驚的」入侵烏克蘭，表明他不相信國際法適用於俄羅斯。去年被提名擔任現職之前，White曾擔任Wyden的首席貿易顧問。