李秀恒：華產業鏈貢獻顯著

美國前總統特朗普挑起中美貿易戰，導致全球貿易保護主義抬頭，打亂了全球產業鏈正常運作的同時，亦削弱了全球化所帶來的經貿紅利，加上新冠肺炎疫情持續超過兩年，更是進一步加劇了全球產業及供給鏈的危機。

然而，中國於短時間內便克服新冠肺炎疫情影響，全面復工復產，為全球產業和供應鏈的穩定提供了極大的保障。這從在華設廠的美國汽車企業去年的出貨量和業績就可以看出，中國為推動世界經濟疫後復甦和產業鏈的穩定作出了巨大的貢獻。

美國電動車製造商特斯拉(Tesla)早前公布業績顯示，去年公司營業收入按年增長71%，達到538億美元，其中淨利潤更是大幅增長211%，達到76.4億美元。同時間，Tesla的新車交付量亦創新高，達到93.6萬輛，按年增長87%。Tesla在業績報告中明言，去年業績增長主要得益於交付量的大幅增長，其中上海工廠交付了48.4萬輛新車，佔其全球總交付量的51.7%。由此可見，Tesla的亮眼業績離不開中國生產線的強力支撐，這也是全球供應鏈在面對世紀疫情期間的一個縮影。

事實上，隨着全球化的發展，世界產業鏈和供應鏈已經形成了節點化、分工化及精細化的結構，任何一個生產環節出現「斷鏈」的情況，便有可能波及整個生產鏈的生產效率，更甚者導致某一個產業陷入癱瘓和全球缺貨的困境。現時出現的全球晶片荒便是最好的例子，反映出在高度全球化的背景下，產業鏈的分工和國際貿易合作，影響着全球經濟的正常運作，可謂是「牽一發而動全身」。

特別是在新冠肺炎疫情持續不散的情況下，確保產業鏈和供應鏈的穩定，避免發生「斷鏈」的情況，是保障經濟及社會暢通運行的重要條件。同時，穩定的產業和供給鏈亦能避免因物資短缺而引發的通脹急升，窒礙到經濟復甦的動力。中國在克服疫情影響後便立即全面復產，並出台多項推動外貿發展及穩定生產供應的措施，為國際產業鏈的穩定，以及推動世界經濟復甦提供了很大的保障。

要知道，現時中國擁有全球規模最大、種類最齊全，以及配套最完善的製造業體系，加上工廠能全面投入生產，自然地成為支撐全球產業鏈的中流砥柱。許多歐美的企業也是像Tesla一樣，因得到中國生產線的大力支援，才能在疫情肆虐下避免陷入停擺的窘境。

然而，美國政府決意與中國全面脫鈎，以至於國際供給鏈及市場亂象頻生，各地通脹壓力急增，恐怕會連累全球產業鏈受到更大、更全面的衝擊，繼而拖累全球經濟陷入蕭條。

香港經貿商會會長 李秀恒