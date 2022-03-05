1周10大驚奇︰「金融核戰」爆發　美元霸權遇考驗？

本周市場繼續聚焦東歐戰局。隨着戰事升級，歐美亦祭出「金融核武」，擬把俄羅斯踢出環球銀行金融電訊協會(SWIFT)支付系統，限制其跨境金融交易的能力，亦導致俄國因無法如期支付主權債利息，事隔23年後再度面臨債務違約風險！另邊廂，以俄羅斯亦試圖借助中國的力量突破西方圍堵，大量俄國企業開設人民幣戶口，全球貨幣體系即將迎來大變！

【1、金磚之父︰人民幣未國際化 美元霸權難撼動】

俄羅斯入侵烏克蘭後，西方多個國家加大制裁力度之際，外媒引述消息人士透露，中國一家國有銀行的莫斯科分行，收到來自俄羅斯企業就開立帳戶的詢問數量大增。 消息人士提到，過去數日，有200至300家公司與該莫斯科分行接洽，希望開設新帳戶。

俄羅斯企業為逃避制裁而紛紛轉用人民幣。被外界譽為「金磚四國之父」、高盛資產管理前主席奧尼爾(Jim O'Neill)表示何擺脫對西方控制的貨幣體系深度依賴料成為一些國家的首要任務。如果人民幣、盧布、印度盧比和其他貨幣提升對其他國家的可兌換性，那麼可能會出現一種根本不同的國際貨幣體系。不過，他也列舉出兩大原因，指美元被取代的情況仍然不太可能發生。

首先，奧尼爾指出，中國沒有採取更多措施提升人民幣的國際貨幣地位是有原因的。在他參加過的許多關於全球貨幣秩序的會議上，中國學者的信息早已很明確：他們改進現行體系的首選方法是「擴大特別提款權」，即國際貨幣基金組織(IMF)的儲備資產的作用。

一旦中國進一步擴大離岸使用人民幣的自由，就必須放棄維持資本管制的能力。到目前為止，中方一直不願意這樣做。然而，如果沒有資本帳戶自由化，任何其他國家——即使是像俄羅斯這樣陷入金融困境的國家，都不會願意以人民幣持有其儲備。

其次，像中國這樣的大國，即使要通過重大金融改革來應對當今不斷變化的形勢，也仍然必須對所持有的非西方貨幣儲備的安全性和流動性提供可信的保證，否則很難說服其他國家冒險持有大量人民幣儲備。因此，他認為美元主導的貨幣體系的替代品暫時不會出現。

【2、俄概念股兩周重挫98% 經濟代價比98年高3倍】

瑞典經濟學家、大西洋理事會高級研究員Anders Aslund表示，1998年俄羅斯股市重挫94%，一周內政府垮台；目前倫敦的俄國概股兩周內下跌98%，情況比1998年更慘！他更指，「俄國已變得沒有投資價值」。

他指出，西方的制裁實際上「一天就把俄羅斯財政搞垮，情況或比1998年更糟，因為目前沒有好結局，俄國所有資本市場將被抹除」，他估計俄國經濟狀況即將如何，首先，盧布可能繼續跌，1998年重挫75%、2014年跌50%，如今至少50%。其次，通脹也許飆升至50%，至少20%。最後，2015年為俄國併吞克里米亞翌年，俄國GDP下挫2.5%、1998年跌5%，現時恐更多。

歐洲央行最近的壓力測試預測，在不利的經濟與財政狀況下，俄國經濟可能萎縮15%，法國資產管理公司Axiom Alternative Investments研究部門主管Jerome Legras說，該景況可能成真。

【3、摩通警告俄經濟將重演1998年危機 嚴重崩潰】

投資銀行摩根大通警告，俄羅斯的經濟即將面嚴重後果，甚至超過該國債務違約之後1998年的經濟滑坡，惟金融影響可能不及當年。

摩通的經濟學家預計，俄羅斯今年的國內生產總值(GDP)將萎縮7%，與高盛預測的幅度相同。在1998年的債務危機期間，俄羅斯經濟萎縮了5.3%。

外國政府對俄羅斯貿易、金融和人員出行實施制裁，凍結其央行儲備，並將許多俄羅斯銀行踢出SWIFT系統，使俄羅斯經濟遭受重創。為了保護經濟和市場，俄羅斯採取了資本管制、將利率調升一倍以及其他緊急措施，然而所有這些措施也都不利於經濟增長。

該行又指，制裁破壞了促進穩定的兩個支柱，即央行外匯儲備和俄羅斯的經常項目盈餘，將對俄羅斯經濟產生影響，現在看起來經濟正邁向嚴重衰退。

不過，亦有分析指，雖然俄羅斯入侵烏克蘭造成的人員和地緣政治影響大於1998年，但短期內盧布的跌幅已被證明小於1998年，且俄羅斯現在避免債務違約的能力也更強，特別是若其他國家繼續抵制對俄羅斯能源出口實施制裁。

此外，有分析認為，制裁實施的時間愈長，特別是如果將制裁擴大到包括天然氣和石油出口，俄羅斯在未來多年成為不可觸碰資本市場的可能性就愈大，目前看到的匯率疲軟將不可避免地推高通脹，特別是如果經濟仍然與世界其他地區隔絕。在這種情況下，不難設想會出現類似於1998年後的那種極端情景。

【4、全球今年GDP恐損失7.8萬億 推升全球通脹】

英國國家經濟和社會研究所(NIESR)估算，俄烏衝突將引發另一場供應鏈危機，拖累經濟增長並推升物價，可能使烏克蘭及全球今年的國內生產總值(GDP)損失1萬億美元(約7.8萬億港元)，並導致今年全球通脹上升3%。

烏克蘭和俄羅斯是歐洲主要大宗商品和能源供應國。NIESR表示，歐洲將是受傷最重的區域，歐洲政府可能被迫舉更多債，以擴大國防支出和接應大量湧入的難民。

不過，該機構預料俄羅斯或可避免經濟衰退，因天然氣和石油出口將抵銷經濟制裁部分衝擊。然而，到2030年底，俄羅斯GDP將低於市場預期，盧布貶值亦將使當地通脹率達到20%。

【5、挪威主權基金好傷？持俄股冧價逾9成】

挪威價值達1.3萬億美元的主權財富基金所持有的俄羅斯股票價值，今年至今已跌約91%。該主權基金行政總裁Nicolai Tangen說：「我認為這些股票可以賣，但問題是能不能拿得到錢。」

當被問及這是否等同於將該批股票送人時，他指，目前實際上基本就是如此。挪威決定將俄羅斯資產由該基金剔除，以回應俄國入侵烏克蘭，並要求央行於3月15日之前，就如何撤出該些投資提出計劃。

總部位於奧斯陸的挪威主權基金，是全球最大的上市公司投資者，投資組合中擁有逾9,000隻股票。據估計，該基金在俄羅斯股權上的損失或略低於28億美元，而這些股權現值約2.8億美元。

據周三在網站上公布的文件，挪威財富基金去年底最大的俄羅斯持股是俄羅斯天然氣工業公司，當時價值約9.32億美元，相當於該公司的0.86%。該基金截至12月底投資了51家俄羅斯公司。

【6、巴西肥料供應受波及 全球準備捱貴糧】

牽一髮動全身，俄烏戰爭甚至波及地球另一端的巴西。外媒報道，由於俄羅斯及烏克蘭兩國為全球主要肥料出口國，令作農業出口大國的巴西陷入肥料供應短缺的問題，令原本成本飆漲的生產商雪上加霜。

巴西為全球最大的大豆、咖啡及蔗糖出口國，亦是最大的肥料進口國，近80%需求必須依靠進口；惟戰事令肥料公司及零售商難以向農戶提供肥料報價，市場預期肥料供應減少及成本上漲，將推高食品價格令通脹情況加劇。

巴西農業部長Tereza Cristina指，儘管現時農戶手上的肥料足夠撐到10月，亦即是下批作物大量播種時，但情況令人擔憂，預料食品價格將受戰事影響持續上漲。據報，她將於12日訪問加拿大，商討鉀肥供應問題；並計劃在月底前，宣布國內肥料增產計劃。

【7、載有4000架名車的貨輪沉沒 料損失近31億】

除了東歐戰火外，全球供應鏈再添噩耗！外媒報道，上月中旬起火、載有4,000多架名車的巴拿馬籍貨輪Felicity Ace周二(1日)於大西洋接近葡萄牙屬地亞速爾群島海域沉沒

據悉，該貨船由三井經營，正運送數千架名車由德國前往美國，當中包括大量福士集團(Volkswagen)生產的賓利、奧迪、林寶堅尼及保時捷等名車。然而，貨船於上月16日駛至亞速爾群島附近起火，火勢持續近一星期，船上所有22名船員棄船，目前尚未清楚起火原因。

風險評估公司Russell預期，火災造成價值4.01億美元(約31.27億港元)損失，當中福斯的損失佔其中的1.55億美元。

【8、鮑威爾：聯儲局將在今年加息和縮表】

面對俄烏局勢帶來的全球通脹惡化，美國亦不得不加緊「收水」。美國聯儲局主席鮑威爾周四(3日)第二日出席國會聽證會，重申聯儲局將在今年加息和縮減資產負債表。

鮑威爾稱，美國今年和之後加息「是毫無疑問的」，相信3月份將首次加息25個點子，必要時之後將多次加息。他強調，美國需要擺脫低利率環境，認為現時該局在油價上漲的環境中維持寬鬆政策，指聯儲局應該對通脹負責，將利用貨幣政策工具來應對。

【9、港人財雙失 競爭優勢瀕清零】

港股再次在發生地緣風險之時淪為「國際提款機」，拖累港元需求轉弱，加上美國本月勢加息，雙重打擊下港元匯價連日走弱。臻享顧問董事總經理王良享指出，港元匯價下半年或觸及弱方兌換保證7.85，且勢將會持續一段時間，屆時令銀行體系結餘收縮1,000億至1,300億元不足為奇，目前銀行體系總結餘有3,375億元，雖然較高峰時期近4,500億元縮減，但仍屬「水頭充足」。

王良享預計，今年底HIBOR有機會升上1.2至1.5厘水平。他解釋，美國今年料加息4次，甚至有市場人士估計加5次，但港上調利率一向較慢，而美元拆息高過港元，市場便會出現套息交易。即投資者以低息借港元，再沽港元轉買美元，用較高息的美元存款以賺取息差。如此一來，港美息差擴闊，也會拖低市場對港元的需求，拉低港元匯價。

港元轉弱的部分因素離不開香港前景暗淡。本報統計入境處出入境數字，發現上月香港居民淨出境人數達6.53萬人，較日前政府公布的2021年全年淨移出(除單程證移入外)人數2.73萬人多1.4倍！單月淨出境人數多達6萬人，數字相當驚人，而且已是自2020年12月以來，連續第14個月錄淨出境，同時出境人數亦攀至高峰。

若計及本港2021年底的最新常住人口730.13萬人，即2月短短28天內，淨出境人數佔全港0.89%的人口。雖說出境不一定代表移民，惟出境港人中，絕大部分是由機場出境，僅小部分透過兩個仍有限度開放的中港邊境出境。另有媒體統計，過往12個月內，香港淨出境達20萬人。鑑於疫情下難去旅行，且是連月均錄淨出境，除移民外，其他離港理由的佔比應很低。

【10、總商會：香港正面臨90年代以來最大規模的高學歷人才流失】

移民潮導致本港大量技術人口流失！香港總商會(HKGCC)公布最新調查發現，有38%受訪公司表示因員工移民離港而受到較負面影響，當中工程和技術、財務和會計、資訊科技等行業最為明顯。

調杳指，儘管逾半(58%)受訪企業預期因移民潮而導致的員工流失率將於2022年趨於平穩，但約35%受訪者不表樂觀，認為人才短缺問題將會加劇。

總商會主席王冬勝表示，香港的成功有賴技術人才的貢獻，因此人才流失問題實在不容忽視，尤其是本港同時面臨人口老化的趨勢。他直言，「香港現正面對1990年代初以來最大規模的高學歷人才流失問題，將對經濟產生重大的連鎖效應」，稱若無法遏止人才流失現象，情況將令人憂慮。

報告指，移民僱員以中年為主，當中主要屬於「30至39歲」和「40至49歲」兩大年齡組別。職級方面，相比普通員工和高級管理層，中級和初級管理層較有可能離港發展。

王冬勝認為，中層員工是企業的中流砥柱，流失這些員工而出現的斷層，將對業務運作構成挑戰。除了招聘和培訓新員工所需的開支，企業亦要面對其他隱藏成本，例如時間成本和業務增長受阻等。