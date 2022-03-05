俄烏戰局對中國影響有幾大？專家這樣說...

東歐戰火持續，歐美對俄羅斯的制裁亦不斷升級，大宗商品價格亦急漲。戰火所帶來的經濟與貿易衝擊，或多或少波及到中國。法國外貿銀行報告指出，作為能源淨進口國，中國的能源需求有賴於外部市場，包括來自俄羅斯的進口。

目前，有報道稱中資銀行將不再為從俄羅斯進口煤炭提供融資，以避免可能的制裁。不過中國國內的電價受到政府調節，可以緩解國內工業的衝擊。一個有利方面是，中國在奧運會期間與俄羅斯簽署了戰略協議，為俄國未來向中國提供天然氣建設額外設施，從而推進中國減排和能源轉型的目標。然而，這只是一個中期目標，並不能解決中國眼前可能出現的問題。事實上，自2022年初以來，中國國內煤炭產量有所增加。

除了能源市場的影響外，中國長期以來一直從烏克蘭進口農產品，例如葵花籽油和玉米。鑒於進口數量有限，中國消費者價格指數(CPI)的影響不大。特別地，國內需求近期放緩，中國通脹率與西方相比非常低。此外，中國放寬了對從俄羅斯進口小麥和其他作物的限制，也有利於緩衝烏克蘭衝突可能導致的農業供應鏈受阻。

金融市場方面，普遍的避險環境促使投資者對安全資產的需求迅速上升，尤其是美國國債和黃金。同樣，人民幣也起到了避風港的作用，尤其是在烏克蘭衝突的最初幾天。不過，其他新興市場的投資組合已經出現了一定程度的資金外流。

人民幣對美元是否會保持強勢在很大程度上取決於中國的國內因素，即中國央行在經濟放緩背景下的貨幣政策立場。

總體而言，法國外貿銀行預計，烏克蘭危機對中國的短期影響有限，最直接的影響是能源價格上漲，但中國政府仍有能力做出有效調節。從中長期來看，可能的間接影響不容易衡量，取決於一系列因素，需要對中國將面臨的情景做出更多的假設才能予以判斷。