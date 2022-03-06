葉尚志：港股成交量處結構性提升階段　港交所上望500元

港股繼續弱勢震盪，未能擺脫向下探底的行情。俄烏的軍事行動、美聯儲的即將加息，都是引發全球股市波動的原因。而港股更是受到本地疫情嚴重的衝擊，對市場氣氛的影響尤甚。然而，低估值依然是港股的最好支撐，目前短炒交易的難度是增加了，但是對於估值已調到合理水平的成長股來說，會是難得的逐步低吸配置機會。

然而，看港交所主要就是看港股的成交量，成交量愈多、公司的交易徵費就愈多。首先，以港股首兩個月的日均成交量約1,300億港元來看，已回調至2020年時的水平。第二、以港交所2020年股價的有效波動範圍280至380元來看，目前股價已回跌至這範圍內。最後，隨着2014年開始的互聯互通進一步深化、2019年末的中概股陸續回歸、以及人民幣計價產品的加快推出，相信港股成交量仍處於結構性提升階段，這些都是對港交所正面利好的因素。建議可以在350元或以下分注吸納，目標看500元，止蝕280元。

第一上海首席策略師葉尚志