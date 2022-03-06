陳樂怡：百威亞太傳加價　股價有支持

俄烏戰火激烈，俄羅斯遭到多個歐美國家制裁，股債匯急劇下挫，債務違約風險升溫，關注對其他金融市場的連鎖效應。聯儲局主席鮑威爾傾向支持加息0.25厘，短期大幅加息憂慮稍降，但後續如何應對高通脹成為棘手難題。此外，港股市況受制於疫情防控局勢，若風險因素再次惡化，恒指有機會下試22,000點。策略上，偏好低估值、高派息的板塊如電訊、建材和銀行。另外，大宗商品價格急升，國際航運價格走高，航運股現短線投機機會。

板塊方面，汽車板塊表現疲弱，相信與市場調低增長股估值，以及地緣政治局勢進一步推升大宗商品價格，為利潤率帶來壓力有關。據乘聯會資料顯示，1月新能源汽車銷量按月跌27%，主要由於新能源汽車補貼退坡。市場關注今年汽車品牌訂立進取的銷量目標，需求增長或未能追上，引發業界轉向價格競爭。實際上，農曆新年假後銷售有所恢復，但折扣相對擴大。儘管我們維持看好電動車中長線滲透率提升，但由於成本升勢未止，盈利表現或會與市場預期出現落差，投資者宜等候更佳的收集時機。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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