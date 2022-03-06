郭家耀：阿里巴巴估值低殘　再大跌空間不多

業績上的財務數字表現不太樂觀，惟電商平台的活躍用戶增長數字則是亮麗。截止2021年12月31日止12個月，阿里巴巴全球年度活躍消費者按季淨增長約4,300萬至約12.8億。其中，9.79億消費者來自中國市場，以及3.01億消費者來自海外，單季淨增加分別超過2,600萬及1,600萬。

單看中國商業業務，截至2021年12月止12個月，年度活躍消費者達8.82億，單季淨增長約2,000萬，主要由銷售物有所值的商品平台─淘特帶來增量。截至去年12月底止，淘特擁有2.80億年度活躍消費者，較上季度增長3,900萬。季內，淘特的支付訂單量更按年大幅增長超過100%。

而在是次業績報告上，集團更詳細列出每個分部業務的進展及財務數字，當中包括中國商業、國際商業、本地生活服務、菜鳥、雲業務、數字媒體及娛樂，以及創新業務及其他，反映集團發展多元化業務的決心。另外，集團更清晰地指出ESG戰略是未來發展的重要基石，目標在2030年前實現自身業務碳中和，並在2035年前帶動集團生態累計減碳排放15億噸。集團積極配合國策大方向，相信其業務日後更能受惠於政策。

值得一提的是，集團以經營電商平台「淘寶」而聞名，惟滲透市場已久的淘寶業務，因市場競爭持續激烈，其用戶增速似乎已開始見頂。季內，集團中國商業分部收入同比增長7%，當中淘寶和天貓的線上實物商品GMV(剔除未支付訂單)同比僅錄得單位數增長，反映相關業務的增長動力有放緩的迹象。至於雲業務、主打下沉市場的淘特和淘菜菜等新業務，受惠其強勁的市場增長空間，則為集團未來主要的增長亮點。

回看2021年，集團的確經歷了不少，先有螞蟻集團上市被叫停，後有觸犯反壟斷政策而被罰款逾百億元。去年底，旗下阿里雲因內部發現有安全漏洞但未即時報告，而被工信部暫停安全信息共享平台合作6個月。話雖如此，集團在過去3個財季期間，以約77億美元回購了約4,220萬股ADS，佔150億美元回購計劃的51%，加上估值已跌至相當低殘水平，再大幅調整空間應不多。預料後市短期繼續低位橫行，靜待業績表現出現起色。

安里資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份)