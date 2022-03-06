曜熊理財：歐洲基金跑輸大市

為完全取得克里米亞地區擁有權及建立隔火場，俄羅斯決定對烏克蘭開戰。俄烏已舉行和談，但估計難以取得結果，估計未來東歐地區會長期陷入動盪，對歐洲經濟構成不利影響。市場認為若烏克蘭分東西兩邊，則可能是長久和平的最好結果。

俄烏戰爭造成歐洲金融市場動盪、短期復甦前景更趨黯淡，還將直接影響歐洲宏觀經濟政策取向。去年第4季度，歐盟經濟增速大幅放緩，遠低於此前連續兩個季度的增幅。

俄羅斯發起特別軍事行動當日，歐洲股市更遭遇重挫，避險情緒使歐元對美元匯率跌至近一個月低點。未來烏東衝突將打擊歐洲消費和投資信心，進而拖累內需。

歐盟近期密集出台了大規模對俄制裁措施，涉及金融、能源、運輸等領域，俄方也相應進行反制。歐盟制裁俄羅斯需要付出經濟成本，這些成本將在未來顯現出來，不利歐洲基金中長期表現。

美國及中國則是今次事件的最大間接得益者，全球資金流向美國，加上美聯儲只能在3月加息25個基點，打消了市場對美聯儲激進加息的擔憂，美國經濟活動將以適度至溫和的步伐擴張。而俄羅斯豐富資源未來則會繼續支持中國經濟復甦。

曜熊理財策略董事馬煒喬