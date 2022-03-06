【星期一‧炒啲乜】戰火疫情夾擊　恒指恐下試19500點？

東歐戰火未見平息迹象，聯儲局主席鮑威爾支持今月加息0.25厘，加上香港疫情嚴峻，港股再做「提款機」，恒指兩年來首次低過兩萬二關收市，全周計累跌3.78%或861點。大行摩根士丹利更再奏「摩笛」，預警恒指最悲會見19,500點。

展望今周，全國「兩會」繼續召開，內地將今年國內生產總值(GDP)增長目標定於5.5%左右，市場聚焦穩增長的政策力度，可否帶動中港股市回穩。當然，俄烏戰事發展繼續牽動投資者的情緒，且看雙方新一輪和談可否取得成效，將是短期全球股市能否止跌回穩的關鍵。

分析指，在目前風高浪急的市況下，市場偏好低估值、高派息的板塊如電訊、建材和銀行。另外，大宗商品價格急升、國際航運價格走高，資源股和航運股也出現短線投機機會，自問身手敏捷的投資者可以參考。若想靜觀其變，同樣可參考以下專家的財經分析及建議，做好趨吉避凶的準備。

1、【葉尚志：港股成交量處結構性提升階段 港交所上望500元】

2、【陳樂怡：百威亞太傳加價 股價有支持】

3、【郭家耀：阿里巴巴估值低殘 再大跌空間不多】

4、【曜熊理財：歐洲基金跑輸大市】