陳茂波：金融市場在出行受阻下必定繼續保持開放

財政司司長陳茂波發表網誌稱，即使因任何原因導致出行受阻受限，香港金融市場必定會繼續保持開放，股票、衍生工具、債券、貨幣、外匯等市場會如常交易運作。

就金融市場方面，他指當局早已為不同情境做好應變預案，並在早前再次檢視和更新，以確保無論因疫情或抗疫部署而出現的任何變化，金融市場的主要基建系統的交易、運作、交收結算等服務，都能如常暢順且有效地運作。

他續稱，在2019年已統籌各相關政策局及部門、金融監管機構、主要金融服務營運商及相關企業高層管理人員，擬備好「業務持續計劃」，確保即使金融市場受到突如其來的干擾，也有跨市場、跨機構的即時應變方案及溝通渠道。有關計劃一直按內外環境和情況更新，以應對不斷演變的狀況和挑戰。

當中的情境包括一旦社會出現出行受阻或受限，為確保業務能持續運作，整個金融體系（包括金融基建、主要系統及平台、重點金融機構等）可以隨時轉為備用混合模式，在維持系統正常運作的同時，需要回到工作間的人手只需相等於正常水平的一至兩成。如此，即使因任何原因導致出行受阻受限，香港金融市場必定會繼續保持開放並如常交易運作。

他表示，香港很多交易和交收都是透過電子模式進行，「業務持續計劃」讓跨市場的不同參與者、持份者、金融機構和監管機構，都充份知悉一旦啟動備用方案時，如何提供正常服務、確保溝通協調暢順，以及維持正常的交易和交收。

部分零售銀行服務近期因疫情而需要暫時關閉，相關服務受到影響，但他認為整體而言仍可滿足市民需要。此外，去年的消費券計劃推動了更多市民和商戶使用電子支付，減少了現鈔找續亦有利於防疫的工作。