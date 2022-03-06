滙豐女性高管比例逾三成　冀2025年前提升至35%

滙豐致力在多元共融方面，獲得更準確和透明的數據，讓我們有效對症下藥，不斷進步。正值本周二(3月8日)是「國際婦女節」，今天與大家分享香港的最新數據。

滙豐香港區行政總裁林慧虹表示：「滙豐香港積極吸引女性加入銀行業，在多方面下了不少功夫，令我感到很自豪。展望未來，我們會繼續透過招聘和內部晉升，確保任何職級達到性別多元，繼續營造多元共融的工作環境，讓每位同事都可以發揮所長。」

去年底，滙豐集團的女性高管比例為31.7%，集團目標於2025年或之前，將女性高管的比例提升至35%。

至於香港，女性高管（GCB0-3）的比例逐步上升，由2019年36.7%，上升至2020年的37.2%，至2021年進一步上升至37.7%，換言之，已經超越集團的目標水平。

雖然並非每個職級都達至多元水平，但目前香港員工整體的男女比例大致平均。在職級和薪酬較高的職位，女性員工比例相對較少；反之，在職級和薪酬較低的職位，女性員工佔大多數。

我們會繼續優化上述的情況，尤其是增加女性高管的比例。於2021年，新招聘、零至第三級職位等級（GCB0-3）的新同事當中，39.3%都是女性；期內由第四級職位等級晉升至第三級的同事當中，女性佔43.9%。所有參與招聘的員工（hiring managers），必須接受有關如何摒除偏見的培訓，務求在招聘過程中吸引多元化的人才。

一直以來，滙豐積極營造家庭有善的工作環境，以香港為例，除了年假，我們還提供以下假期安排，包括一天生日假、六天婚假、五天恩恤假、兩天義工假、四天考試假、16周有薪產假，包括彈性復工安排及醫療保障、16周首次助養假、10天侍產假、每次接種新冠疫苗可獲一天假期。