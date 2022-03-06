【俄烏戰雲】全球滯脹風險升溫　股市恐難「翻身」

俄烏危機還未落幕，全球糧食、能源及半導體等產業均面臨巨大挑戰，各機構不約而同地警告，兩國開戰不只衝擊歐洲，也令亞洲經濟蒙受威脅，恐打斷全球經濟「V形」復甦之路，甚至再次陷入衰退，造成「滯脹」的風險急升溫，全球股市恐難以「翻身」。

全球經濟首當其衝面對的風險就是國際油價持續衝高，上周五紐約期油站上115美元，創2008年以來新高。富達國際指出，油價自2014年以來首次升穿100美元，較過去兩年幾乎翻倍，料後市仍會進一步上漲。評級機構惠譽指，隨着能源價格持續上升，歐美核心通脹或未能如期於下半年回落。

此外，以往金融及貨幣市場常態亦有所改變，富達舉例指，短期利率已回升，而全球負利率債券過去7年來增長至18萬億美元，如今僅剩4萬億美元。富達相信，未來經濟或會如過去兩年般「走走停停」，但市場焦點已不再落在疫情限制措施上，而是各國軍事行動的影響。

宏利投資管理環球宏觀經濟策略部主管Frances Donald表示，俄烏開戰對全球經濟的衝擊程度難以估算，但通脹問題已變得更複雜，並會導致孳息曲線持續走平，雖然目前仍預計通脹將下降，但下跌速度或會受地緣政治緊張局勢影響。

她警告，歐洲未來數年陷入經濟衰退的可能性已上升，而美國雖較有條件抵銷部分能源及食品價格上漲，但仍難確保可全身而退，相信上半年環球經濟將陷入滯脹，至於下半年重拾穩定增長，以及通脹放緩的機會甚微。

市場關注俄烏局勢驟變會否打亂美國「收水」步伐，她指，目前預計美國聯儲局今年仍會開展縮表(縮減資產負債表)，但料年內僅加息3次，而加拿大央行、英倫銀行及歐洲央行的緊縮政策立場亦會轉趨溫和。

另邊廂，惠譽則指，若通脹持續高企，將促使英、美央行需要加快加息步伐，歐洲央行亦可能於年底前結束量化寬鬆，預料美國利率在今年底前升至3厘，從而令當地經濟衰退風險上升，估計美國明年經濟增速或放緩至僅0.5%，甚至更低水平。

全球股市隨着俄烏戰況而大幅波動，富達預計，今年企業每股收益(EPS)水平將趨於平穩，且熊市指標之一的盈利修正比例(ERR)象徵性地跌破正數，反觀年初時市盈率處於高位，導致股市更難反彈，又指市場轉吼細價股，已不再只關注大型增長股，建議投資者今年以估值合理、高品質價值股為主。

不過，瑞銀投資銀行部全球經濟與策略研究主管Arend Kapteyn早前發表報告指，全球央行「鷹派」立場有所軟化，加上避險資金流動，抵消了相關能源及通脹風險，認為目前股市已反應過度。

該行偏好股多於債，看好歐股多於美股，因美國政策正常化將拖累美元，又建議增持價值股，減持估值過高的公用防守股，亦籲購入外匯或黃金，以對沖俄烏局勢帶來的風險。