港島街舖成交呎價僅5400元　料為該區近年最平

第5波疫情大爆發，不少舖位大幅劈價至低價沽貨，本地遂基金趁機入市。盛滙商舖基金一口氣掃入港島筲箕灣及九龍尖沙咀兩個市區地舖，其中筲箕灣愛民街舖位，大幅減價約32.5%，該基金以540萬港元購入，建築呎價僅約5,400元，有機會是港島區呎價最平街舖。

該基金創辦人李根興透露，購入的兩個舖位都屬遺產貨，上述愛民街10號地舖，建築面積約1,000方呎，原先叫價800萬元，其後原業主劈價260萬元，成交價較市值低約25%。現物業租客為車房，月租金約1.6萬元，以成交價計算，租金回報率約3.6厘。原業主於1972年以逾16.15萬元買入，持貨約50年，升值約32倍。他又指，該舖成交呎價是樓上住宅的半價，同時，亦是自2009年買入街舖有史以來最平呎價，相信也是全港島最平。

他稱，另一個購入的街舖為尖沙咀金巴利街3號金利大廈地下A舖，建築面積約800方呎，原先叫價2,600萬元，最終以2,050萬元買入，減價550萬元，劈幅約21.2%，亦低市價約兩成。該舖已交吉，現以月租7.5萬元放租，租金回報率料約4.4厘。原業主於1985年以75萬買入，持貨約37年，升值逾26倍。