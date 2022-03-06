標普：內地7.8萬億元債券未來兩年到期　恐構成挑戰

內地財政部早前公布，提前下達今年新增地方政府債務限額約1.78萬億元人民幣(下同)，其中一般債務限額3,280億元，專項債務限額1.46萬億元。國際評級機構標準普爾警告，內地地方政府過往依賴發行地方債券，更導致約1萬億美元(約7.8萬億港元)巨額債券將於今、明年到期，或對低收入地區的西部及北部地方政府的流動性構成挑戰。

內媒統計數據顯示，獲得提前批發地方債最多的為廣東省，額度為1,909億元。單計專項債，截至上月底，獲得最多額度的3個省份仍是廣東、山東和浙江，分別達1,759億元、1,410億元和1,063億元。財政部副部長許宏才早前透露，最新專項債券額度下達地方後，1月份地方已組織發行新增專項債券4,844億元，發行規模佔提前下達額度約33%，其中三成用於市政及產業園區基礎設施建設；兩成用於交通基礎設施建設。

過往地方政府靠大規模發行債券，用作投資基建以刺激經濟，標普就發表報告指出，自北京於2015年放寬地方政府發債，至去年為止已合共發債7.5萬億元，並成為僅次於美國全球第二大的地方債發債體。該機構認為，雖然地方政府向來有大量資源可以應付到期地方債，亦有彈性的流動性方案，例如可發債、出售資產等，惟高達1萬億美元的地方債到期，料觸及內地流動性上限。

標普預計，在未來2年地方政府仍有足夠資源償還到期債務，惟個別高負債地區或需將大部分到期債務轉倉。該機構估計，去年一般地方債務與收入比率高達100%，因應中央政府加緊控制，預期相關高負債的地方政府難以透過新借貸維持現金水平，位於西部及北部的地方政府在債務到期時，其流動性將遭受挑戰。假設相關地方政府幾乎無法再進入在岸債市，或甚至沒有資產可供出售的話，可能會受到特別大的影響。