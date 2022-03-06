【俄烏戰雲】大行估對中國物價影響微

全球通脹因能源出口大國俄羅斯、「東歐穀倉」烏克蘭開戰而火上加油，除進口俄羅斯的能源之外，中國亦從烏克蘭長期進口農產品，如葵花籽油及玉米。但鑑於進口數量有限，分析料中國居民消費價格指數(CPI)影響不大，卻不排除俄烏衝突急轉直下，產生更多破壞性情景。

高盛研究部中國宏觀經濟分析團隊指出，雖然俄烏均為全球糧食市場上的主要供應國，近日小麥和玉米在內的糧食價大幅上漲，但估計這對中國CPI通脹率影響有限，因實際上內地糧食的進口依賴度較低，如中國小麥消費只有約4%來自進口，而糧食在CPI籃子的權重亦不到2%。

對於原油價格大漲，高盛預料不會對內地當前通脹率預測帶來顯著上行風險，因該團隊予以12個月油價目標為每桶105美元。即使油價比該團隊全年預測高出每桶10美元，也只會預期推動中國工業生產者出廠價格指數(PPI)及CPI升約0.25個百分點。

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞亦指，中國已放寬從俄羅斯進口小麥和其他農作物的限制，有利於緩衝農業供應鏈受阻。據報俄烏戰事加上巴西農產品失收，有中國買家近期增購美國農作物包括大豆及小麥，以應對糧食短缺的潛在危機。外媒引述知情人士指，中方高層已要求國家發改委等部門確保自身糧食、能源供應不受戰爭影響，並推動相關國有企業想方設法準備可能出現的進口缺口。

花旗發表研究報告同樣預估，中國經濟受俄烏戰事影響有限，估計對油價的衝擊可能將今年內地PPI及CPI分別推高1.2及0.3個百分點，均為可控水平。然而，該行補充，一旦戰事衝突急速發展，不排除產生更多破壞性情景，可能導致中國增加通脹及對經濟有更大的影響。