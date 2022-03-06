【疫下樓慌】八成半屋苑估價跌　呢4個連挫5個月...

新冠肺炎疫情不斷發酵，樓市受重創，銀行估價取態持續下挫。東網追蹤20個大型二手屋苑單位，佔多達八成半於過去一個月估價出現跌幅，當中以鰂魚涌太古城及長沙灣宇晴軒按月同挫約3.1%最多，另包括將軍澳新都城等4屋苑頹勢未止，估價已連續5個月下跌。

根據滙豐銀行網上資料，該批屋苑當中，佔多達17個估價向下，走勢最差為兩個屋苑，包括太古城順安閣低層戶，實用面積約580方呎，初步估價由2月初約1,049萬港元，下跌約32萬元，本月初錄約1,017萬元，並為連續第4個月錄跌幅，期間估價蒸發接近100萬元。中原趙鴻運指出，該屋苑2月份錄19宗成交，其中佔8宗樓價1,000萬元或以下，不過，上月底政府推出按保新措施，相信有關情況尚未反映，而3月屋苑暫錄兩宗買賣。

該屋苑錄明賺實蝕買賣，美聯施衍銘稱，唐宮高層A室，實用面積約489方呎，兩房間隔，以980萬元售出，較單位早前叫價1,010萬元累減30萬元，呎價約20,041元。據悉，原業主於2019年3月以約975萬元入市，持貨滿3年辣招鬆綁轉售，帳面僅賺約5萬元，扣除使費料損手離場。

至於宇晴軒2座高層單位，實用面積約501方呎，本月初估價最新錄約985萬元，較對上一個月約1,016萬元，按月下跌約3.1%，連跌3個月累減約6.6%。

另有4個屋苑估價按月跌幅達2%或以上，其中鰂魚涌康怡花園E座中層單位，實用面積約524方呎，最新估價約855萬元，較對上一個月約879萬元，減少約2.7%。

至於將軍澳新都城單位估值亦同錄約2.7%跌幅，更是估價跌浪最長屋苑之一，項目2期2座低層戶，實用面積約538方呎，上月初估價約878萬元，按月下跌約24萬元，最新報約854萬元。單位估價更由去年10月初約928萬元，連挫5個月累減約74萬元，累積減幅約8%。

香港置業劉浩勤表示，疫情惡化，該盤不少業主已拒絕開放單位供睇樓，睇樓叫停令交投減少，3月暫錄1宗買賣，而2月全月則錄11宗成交。

此外，還有3個屋苑估價同樣第5個月下滑，均屬市區項目，包括鰂魚涌南豐新邨、紅磡黃埔花園及長沙灣碧海藍天單位，期間累積減幅介乎約4.1至7.8%不等。

不過，過去一個月仍有3個樓盤估價力保不失，其中牛頭角得寶花園及東涌映灣園單位，初步估價按月持平。而東涌海堤灣畔2座低層戶估價，更逆市微升約0.5%，最新錄約1,006萬元。

美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明認為，銀行估價隨大市變化而調節，疫症不斷加劇，3月樓市繼續受壓，今季樓價料會有約3至4%跌幅。若疫情能於4月轉趨穩定，相信5月開始市況將會回穩，全年維持樓價上升約5%預測。