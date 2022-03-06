【港股前瞻】恒指3周跌2400點　溫傑：反彈時應考慮減磅

俄烏局勢持續緊張，過去3周恒生指數已累插近一成或2,422點，光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，無論任何技術指標已反映了港股超賣，不排除本周較後期可能見反彈，前提是俄烏局勢不再進一步惡化，但反彈恐怕屬短線。操作上，建議持貨的投資者短期不要加注，甚至可能在反彈時適度減磅。

他續說，現時俄烏局勢與2014年俄國吞併克里米亞根本沒有可比性，除了環球經濟緩慢復甦、美國通脹高企及地緣政局出現變化等，重點是本輪戰事衝擊了油價。現時股市下跌只是因為避險情緒升溫，若然油價持續上升，最終波及企業盈利，或導致基本因素改變，屆時對股市的影響或持續更久。他說，一旦油價持續上升，可比例子將會是1973年的石油危機，「(對股市的)影響可能持續半年到一年」。

至於備受矚目的全國兩會方面，溫氏指內地政府把今年經濟增長目標定於5.5%左右，比全國地方政府的平均要高，也處於他預測的上限，反映中央將推出更多財政寬鬆政策，但目前股市過於疲弱的氣氛掩蓋了相關國策受惠股。

東驥基金管理董事總經理龐寶林亦指，俄烏局勢對港股影響較小，雖然目前港股「人心虛怯」，但是中長線而言可考慮入市。不論俄烏戰爭結果如何，能源商品價格短期仍有力向上，遂看好高息、穩定增長及油價相關股份。

至於樓市方面，林一鳴相信今年本港樓價維持平穩，料升幅在5%以內。觀乎本港過去4波疫情，每當疫情完結，成交就會恢復正常，情況猶如「彈弓」。即使今年樓盤供應大增，但他認為購買力仍在，「始終港人鍾意買樓」。

俄羅斯揮軍入侵烏克蘭後遭國際社會群起制裁，至今局勢依舊未明朗，俄周六指控西方國家的制裁措施是經濟強盜行為，揚言將予以報復。 港股美國預託證券(ADR)上周五(4日)捱沽，按比例計恒指周一或低開384點，低見21,521點。