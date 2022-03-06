【俄烏戰雲】巴西也中槍？世界糧價必再惡化？

俄烏衝突，歐洲當然是「風眼」，惟遠在地球另一端的南美洲和距離戰火較遠的亞洲，原來也受累甚深，情況猶如今年初湯加一場海底火山爆發一樣，巨大的海嘯可以波及整個太平洋東西兩岸！由於俄羅斯是全球主要肥料出口國，目前巴西和印度等農業大國已坐立不安。巴西擔心因肥料缺貨而喪失競爭優勢；印度怕受西方制裁牽連，急着建立對俄貨幣盧布的支付機制，以免與俄國的貿易中斷。

數據顯示，巴西雖然貴為「世界糧倉」，是全球最大的大豆、咖啡和蔗糖出口國，但也是最大的肥料進口國，需求當中有85%要靠進口，俄羅斯正是全球最大的氮磷鉀肥供應國，氮磷鉀為最基本的化肥組成元素。據Agrinvest編纂的資料，去年巴西購入了4,000萬噸化肥產品，創歷史新高，進口化肥中有900萬噸來自俄羅斯。

巴西農民通常在栽種季來臨前好幾個月就開始買肥料，以鎖定成本。不過，如今俄烏衝突恐讓巴西農產品種植業的日子更難過，因肥料公司和零售商遲遲無法提供肥料報價，這將對全球市場造成影響，使糧價通脹惡化。巴西農業部長Tereza Cristina在俄烏開戰後表示，食品價格料會因戰爭影響而上漲，儘管該國的肥料庫存足夠撐到今年10月，即下批農作物大量播種時依然夠用，但情況令人擔憂。

巴西礦業協會(IBRAM)警告，由於巴西的鉀進口高度仰賴俄羅斯和烏克蘭，俄烏戰爭增加漲價和肥料短缺的風險。巴西農業投資商品公司表示，這是一場完美風暴。在全球主要大豆生產國中，巴西會是最大輸家，尤其美國、阿根廷等競爭對手的鉀肥消耗量未如巴西那麼大。美國金融服務公司StoneX化肥部門主管Marcelo Mello指出，巴西有立即進入「鉀肥供應危機」可能是真實的，同時制裁俄羅斯和白羅斯會讓農民肥料不夠用。

事實上，早在俄烏開戰前，國際化肥價格就已上揚，原因包括全球供應鏈物流問題、美國制裁白羅斯鉀肥廠，以及中國去年10月起管制化肥原料出口。

至於印度，當地官員擔心西方加強制裁俄羅斯的力度會打斷俄國的肥料供應，威脅印度農業。印度政府與銀行消息人士透露，當局打算讓俄國銀行和企業於印度幾家國營銀行開戶口，作為貿易結算之用，戶口內的資金是兩國貿易支付的保證。印度與俄國做貿易結算有意部分用外國貨幣，其餘靠盧布。這類機制常被各國拿來抵禦制裁，印度在西方制裁伊朗發展核武時就用過這招。

資料顯示，去年俄羅斯對印度出口額69億美元，輸印商品以礦物油和肥料為主。印度進口的鉀肥主要原料鉀鹽，有近1/3是從俄國和白羅斯輸入。

【美國也堪憂】

「世界糧倉」巴西及印度皆陷困，另一糧食大國美國亦不見得免疫！隨着美國通脹持續創下近40年新高，導致農民必須為種子、肥料、除草劑、設備維修與勞工支付更高價格。

外媒引述北卡羅萊納州威爾遜郡的農民Brooks Barnes表示，農作物去年價格高漲，令他要負擔大部分的成本增幅開支，可惜今年要面對更高的物價上漲壓力，不曉得能否安然撐過。

舉例來說，由歐洲農業大廠拜耳旗下生產的除草劑「年年春」(Roundup)價格急飆，從2021年春季的每加侖16美元，升至去年9月的40美元，今年2月價格更來到60美元，足足漲價2.75倍。Barnes最愛用的一款肥料，也從去年春季每噸175美元，漲至如今的500美元，幅度也達1.85倍。

種子零售商CHS主管Dean Hendrickson透露，肥料與除草劑是農夫每年最大的支出，惟這兩類產品近期價格狂飆。「年年春」的重要組成部分嘉磷塞(Glyphosate)價格按年暴增2.5倍。

種子價格同樣昂貴。種子供應商Corteva表示，為了抵銷通脹衝擊，最近一季種子價格按年升10%，農作物保護劑的價格也要加6%。據聯儲局今年1月發表的報告顯示，即使農作物價格居高不下，但今年農民的生產成本攀升速度仍將超越農作物價格增長。其中，美國農業大州堪薩斯州的農夫，今年淨利潤估計按年下滑65%。這無疑會減低生產動力，令糧食價格更高。

【糧價未見頂】

聯合國糧農組織(FAO)最新公布，全球糧食價格在2月創下歷史最高，部分原因是市場擔憂烏克蘭遭俄羅斯入侵將影響穀物供給。由於戰火無停止迹象，加上小麥價格單是在3月初一周就勁升逾40%，市場已預計3月糧價會再創下新紀錄。

FAO全球糧價指數2月按月上揚3.9%，達到140.7點，打破2011年時創下的紀錄。若以按年計，升幅更高達24.1%。其中，植物油價格2月按月上漲8.5%，主要是進口植物油的需求強勁，而供應出現挑戰。另外，西歐與大洋洲的牛奶供給比預期低，導致乳製品價格也勁升，幅度達6.4%。

玉米和小麥價格則因俄烏供應不穩而被推高。更甚的是，糧農組織的2月數字只反映了俄烏戰事初期，3月以來小麥等穀物價格漲勢更猛。FAO也首次預測今年穀物產出，估計全球小麥今年產量可由去年的7.754億噸，增至7.9億噸；烏克蘭與俄羅斯本產季還有大約3,250萬噸的小麥和玉米可以輸出。然而，這些估計是在俄烏戰前作出，未考量戰爭因素。因此，俄烏交戰勢必對未來數月的農作物種植構成威脅，這正值農民準備耕種玉米、向日葵及大麥等時節。

不幸的是，部分國家採購糧食的能力也下滑，例如身為俄羅斯小麥進口大國的土耳其，被迫調降對俄國小麥的目標採購數量，意味全球的饑荒開始蔓延。聯合國世界糧食計劃署(WFP)警告，俄烏戰爭的後果恐向外擴散，其執行主任David Beasley表示，在長期被視為世界糧倉的地區發生饑餓問題，這是個悲劇，落在烏克蘭的彈藥可能讓世界見到前所未見的饑餓危機。

FAO表示，自2020年中以來，全球食品價格已暴漲逾50%，主要由植物油推升。俄烏是全球穀物重要供應國，合佔全球小麥和大麥出口約1/4，玉米和葵花油的1/5。若戰爭導致這些穀物供應中斷，恐導致全球食品價格繼續上漲。