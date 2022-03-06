【美股前瞻】美通脹料近8%　女股神警告衰退乍現

俄烏戰事推高了國際能源、糧食價格創新高之際，美國將於周四(10日)公布2月通脹數據，市場料通脹將進一步飆至7.9%，創1982年1月以來新高。受通脹失控、東歐局勢所帶來的負面情緒影響，美股近期持續受壓，道指上周累跌443點，已連跌4周。

東歐戰火一方面大幅推升了國際油價及小麥，令通脹加劇，聯合國糧農組織最新公布的2月全球糧食指數創歷史新高，報140.7點，按月飆3.9%，按年計更升24.1%，仍未真實反映戰事的影響；戰火同時也為全球經濟帶來更多變數，導致市場對美國聯儲局本月大手加息的預期消退。利率期貨市場顯示，投資者幾乎肯定當局只會在下周加息0.25厘。此外，由於避險情緒升溫，10年期美債孳息率全周累跌10.3點子，至1.737厘。Alger市場策略主管Brad Neuman表示，雖然激進加息的威脅有所消退，但聯儲局面對的通脹問題不僅沒有任何改善，甚至已惡化。

回顧上周，道指收報33,614點；標指則報4,328點，全周累挫1.27%或55點；以科技股為主的納指累瀉381點或2.78%，至13,313點。「科技女股神」伍德(Cathie Wood)表示，過去一段時間對於通脹及加息的擔憂損害了股市的估值，俄烏局勢正大幅增強對高估值股票的衝擊。她表示，自去年10月開始，撇除通脹因素後的實質消費增長已顯著放緩，而企業庫存正在增長，這些現象被很多經濟學家忽視。

她更警告，目前能源相關消費佔美國整體國內生產總值(GDP)的比例，已回升至2008、2009年左右的水平，每當這種情況出現，經濟都會步入衰退。另外，俄佔美進口能源約3%，若全面停止進口俄石油，雖不會導致毀滅後果，但也會產生一些問題。不過，她仍堅持押注創新領域，並強調科技創新可以解決問題，能更好地應對供應鏈中斷、糧食不足等危機。目前宏觀環境正加快推進創新領域的發展，就如同疫情加速了創新科技的應用和普及一樣。

展望本周，除美國通脹數據外，歐洲央行也會在周四(10日)公布議息結果，外界關注俄烏戰爭引發的經濟影響，會否改變貨幣政策步伐。歐元區2月通脹達5.8%，創歷史新高，考慮到近日歐洲天然氣漲價，相信未來數月通脹會急劇升溫。