二手跌價個案浮現　上水新都廣場不足一年冧43萬

樓價走勢回落，市場跌價個案持續浮現，上水新都廣場實用面積約465方呎兩房戶，成交價600萬港元，較去年4月同類型單位跌價約43萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21北山嚴智贇表示，北角威景臺D座低層3室，實用面積約700方呎，三房間隔，成交價1,368萬元，呎價約19,543元，較市價低約一成，新買家為區外換樓客。原業主早於1993年4月以318萬元購入上址，持貨至今帳面獲利1,050萬元，單位大幅升值3.3倍。

●香港置業郭詠詩指出，香港仔港麗豪園中層C室，實用面積約479方呎，兩房間隔，放租約1個月減租500元，以月租2萬元獲承租，呎租約41.8元。

●利嘉閣陳漢白稱，薄扶林碧瑤灣26座低層D室，實用面積約976方呎，採兩房間隔，日前以1,900萬元連車位易手，呎價約19,467元。上圵為屋苑本月首宗二手成交，現時有約87個放盤提供，入場費由1,388萬元起。

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九龍區

●中原王子健表示，紅磡海逸豪園23A座中層A室，實用面積約827方呎，三房連套房間隔，以1,700萬元成交，呎價約20,556元。原業主於2007年5月以730萬元購入上址，現沽貨帳面獲利970萬元，升值逾1.3倍。

●中原陳智欣表示，啟德嘉峯匯1B座高層A室，實用面積約293方呎，開放式間隔，成交月租約1.45萬元，呎租約49.5元。業主於2020年11月以約816萬元購入單位，是次租出可享2.1厘租金回報。

●美聯劉志偉表示，旺角利．晴灣23中層D室，實用面積約282方呎，一房間隔，原以每月1.5萬元放租，最後減租1,500元，以1.35萬元獲專業人士承租，減幅達一成，呎租約47.9元。業主於2021年5月以約569.2萬元購入單位，按最新月租計自算，回報率約2.85厘。

●香港置業郭德文稱，長沙灣宇晴軒2座高層G室，實用面積約452方呎，兩房間隔，原每月叫租約1.75萬元，放租一個月減租700元，成交月租1.68萬元，略低於市價，呎租約37.2元。

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新界區

●世紀21奇豐吳元利指出，沙田第一城3座低層D室，實用面積約327方呎，兩房間隔，放盤逾1年累減95萬元，以505萬元沽出，減幅達15.8%，呎價約15,443元。原業主於2015年8月購入上址，現轉售帳面獲利107萬元。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田欣廷軒3座高層H室，實用面積約393方呎，兩房間隔，放盤叫價865萬元，減價57萬元，以808萬元沽售，呎價約20,560元。原業主於2009年6月以256萬元購入單位，持貨約至今帳面獲利552萬元，單位升值近2.2倍。

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山帝琴灣凱琴居2座中層B室，實用面積約1,128方呎，三房連套房間隔，開價約1,435萬元，議價後以1,365萬元連車位易手，呎價約12,101元。原業主於1998年以766萬元購入單位，持貨24年帳面獲利約599萬元，單位升值約78.2%。

●中原袁銘鍵表示，屯門菁雋高層29室，實用面積約178方呎，開放式間隔，每月租金叫價8,800元，經議價後以8,200元租出，呎租約46.1元。租客為一名教師，因疫情持續，感後市未明，最近沽出九龍區自置物業止賺套現，因本身於屯門區任教，家人亦居於區內，遂改為轉租上址。業主於2021年1月以289萬元買入單位，現享約3.4厘租金回報。

●美聯周湛明指出，上水新都廣場2座中層H室，實用面積約465方呎，成交價600萬元，呎價約12,903元。而去年4月一個同座低層同類單位售價約643萬元，相比下跌價約43萬元。

●美聯蔡沚錡表示，元朗新元朗中心3座中層A室，兩房間隔，實用面積約485方呎，早前叫價約760萬元，議價後終以733萬元成交，呎價約15,113元。原業主於2012年4月以約316.8萬元購入上址，現轉手帳面獲利416.2萬元，期間升值約1.3倍。

●世紀21奇豐廖振雄稱，西貢金璧花園4座頂層戶，實用面積約1,110方呎，套三房間隔，原以1,300萬元放盤，最後減至999萬元連雙車位沽售，呎價約9,000元，較該屋苑同類型單位成交跌逾20%。據了解，原業主於2008年2月以660萬購入上址，持貨至今帳面獲利339萬元。