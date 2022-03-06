【俄烏戰雲】全球最大原油貿易商料油價未見頂

外媒報道，全球最大的獨立原油貿易公司Vitol Group表示，由於俄羅斯出口中斷、利比亞等國出現供應問題，全球石油市場可能進一步收緊。俄羅斯入侵烏克蘭已經推動油價升至每桶115美元以上，接下來可能還會更高。

Vitol亞洲負責人Mike Muller表示，未來會有很多曲折，雖然認為世界已經在定價西半球將無法獲得大量俄羅斯石油的事實，但認為並沒有消化所有因素。

他的觀點與多家大宗商品對沖基金以及高盛等華爾街銀行的預測一致，後者預計油價未來3個月可能達到150美元。

Muller說，市場可能出現更嚴重「期現倒掛」。「期現倒掛」是一種市場看漲形態，即近期期貨合約比遠期期貨合約更貴，因為實物交易員急於盡早鎖定供應。布蘭特的1個月期限價差已達到至少十年來最倒掛的水平。

隨着全球經濟和能源需求從新冠疫情中反彈，原油價格去年大幅上漲。進入2022年，油價又上漲50%，因為主要產油國難以增加供應且爆發俄烏戰爭。

能源出口被排除在美國和歐洲的對俄制裁之外，但貿易行、承運人、保險公司和銀行愈來愈不願接受俄羅斯原油或提供貿易融資。該國通常每天出口約500萬桶原油，其烏拉爾原油上周以創紀錄折扣價售出。Muller說：「購買俄羅斯石油還不是非法的，但購買手段正在收緊。」