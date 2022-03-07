東方日報B2：港股恐5年半最殘　勿博彈

俄羅斯揮軍入侵烏克蘭後遭國際社會群起制裁，引發的恐慌席捲全球資本市場，國際指數公司MSCI明晟進行的壓力測試顯示，若俄烏衝突激發滯脹(經濟增長放緩同時通脹升溫)，最壞情況下，就算投資者多元化地分散投資，由全球股票、債券和房地產組成的投資組合恐怕仍錄損失高達13%。另方面，港股上周隨外圍捱沽，周一開市恐跌見逾5年半最殘。

市場避險情緒高漲再推升能源價格，對苦於通脹高企及疫情的國家雪上加霜。安聯首席經濟顧問埃利安指，滯脹壓力開始浮現，全球絕大部分國家及企業恐面臨需求下降及投入成本更高。

MSCI明晟分析俄烏亂局對金融市場影響，提出兩個情景。樂觀情景下，即俄烏停火或局勢緩和，能源價格將有望在目前水平穩定。戰事造成的通脹壓力不會持續，對經濟增長的衝擊減少，且各國央行維持原本收緊幣策的計劃。

即使如此，一個兼備股債和房地產的投資組合回報，損失仍料達4.75%。壓力測試的所用模擬投資組合為全球股票比重佔50%，而美國國債、美國投資級別債券、美國高息債，美國通脹掛鈎債券，以及美國房地產各佔10%。

在最壞情況下，即俄烏衝突持續，各國展開多輪的長期制裁措施，能源價格恐飆至更高水平，其中油價或升四成，加上供應鏈瓶頸未能打破，反映通脹預期的10年期美債平衡通脹率(BEI)恐飆40點子。

如是者，已無法再三延遲收水的各國央行將陷入兩難境地，MSCI明晟預計同一投資組合下，投資者組合回報將挫13%，反映全球股市表現的MSCI所有國家世界指數將瀉逾兩成。

2008年金融海嘯後，美國國債成為比黃金還要優質的避險工具，但在MSCI明晟的最壞情景下，美債也要跌0.98%，扭轉樂觀情況下的0.91%正回報；至於美國投資評級(IG)及高息債分別料跌4.25%及7.28%。

面臨內憂外患的港股恒生指數，過去3周累插3,001點或12.05%；港股美國預託證券(ADR)上周五(4日)又跟隨外圍捱沽，按比例計恒指周一(7日)或低開384點，低見21,521點，開市後若跌至此水平，就會創2016年7月中之後新低！

光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，無論任何技術指標皆反映港股超賣，不排除本周較後期可能反彈，前提是俄烏局勢不再惡化，但反彈恐屬短線。操作上，建議本身持貨投資者不要加注，甚至可能在反彈時適度減磅。

溫氏指，現時俄烏局勢緊張與2014年吞併克里米亞根本沒有可比性，除了環球經濟仍緩慢復甦、美國通脹高企及地緣政局變化等，目前重點是本輪戰事衝擊了油價。若油價持續上升，可能波及企業盈利並改變基本因素，對股市影響可能持續更久，或為時半年到一年。

然而，東驥基金管理董事總經理龐寶林認為，俄烏局勢對港股影響較小，中長線而言可考慮入市，預計能源商品價格短期仍有力向上。

資深財經專家林一鳴認為，俄烏亂局對港股僅心理影響，尤其是七到八成的港股盈利不會直接受戰火衝擊，長線並非太悲觀。

他又相信本港樓價今年維持平穩，料升5%以內。觀乎本港過去4波疫情，每當疫情完結，成交會恢復正常；即使今年樓盤供應大增，他認為購買力仍在，「始終港人鍾意買樓」。

另外，香港金融管理局回覆本報查詢時表示，從銀行收集的數據顯示，香港銀行體系對俄羅斯的風險承擔很小，總額約26億港元，佔銀行業總資產只有約0.01%，「看不到近日對個別經濟體的制裁行動對香港銀行的穩健經營構成影響，金管局會繼續留意事態發展，並與銀行業界保持溝通。」