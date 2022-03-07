大新：貸款審批未因疫情收緊　料復活節後零售大反彈

疫情肆虐，港企營商環境受挫，大新銀行總經理及零售銀行處副主管鄧子健接受東網專訪時表示，社交距離大幅收窄下實體零售消費難免受影響，短期企業都要「守一守」。他透露，部分企業客戶中仍有部分打算拓展業務，同時銀行貸款審批沒有因疫情收緊。

雖然營商環境惡劣，相信疫情僅為短暫因素，即將派發的消費券有望帶動本港零售消費於復活節假期後出現「報復式反彈」。他表示，該行「預先批核還息不還本」、「中小企融資擔保計劃」等企業支援措施的申請總數及查詢，較去年12月底有雙位數增長。他相信，疫情受控後零售業有機會出現反彈追落後的趨勢。

事實上，還息不還本計劃原訂於今年4月完結，現已延長至今年10月底。金融管理局此前提出讓參與的企業有序退出，鄧子健認為，新一波疫情下，部分企業經營狀况面對巨大挑戰，「雖然資金有限下有關支援措施總有退市的一日，惟估計短期內退出機會較小」。

去年該行全新「328營商理財」客戶中，約4成為零售及貿易商戶，超過半數為初創公司。他稱，目前開戶數目符合預期，其中初創跨境貿易公司需求較多，預期今年開戶數目按年可錄雙位數增長。

而該行於今年1月下旬推出專為初創而設的「328營商理財」簡易創業入門方案，提供最快兩個工作天的簡易開戶，缺乏完整一年度財務報表的新公司，該行亦可視乎公司生意額及根據行業估算營運效益批出貸款。他補充，大新共43家分行，目前暫停服務的分行佔整體四成，惟企業開戶流程不會因此受影響。