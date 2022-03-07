港股黑期低水逾500點　布油曾暴漲18%

●踏入亞洲時段，美匯指數報98.72；港匯處7.814；離岸人民幣(CNH)見6.3203；美元兌日圓報114.89；歐元企1.0875；英鎊處1.3207。金價報1,983美元。布油一度上漲18%至139.13美元，最新報129.28美元；紐油處126.11美元。比特幣跌2%，報3.86萬美元。道指期貨跌300點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水逾500點。

●道指上周五(4日)收報33,614點，跌179點或0.53%；標指收報4,328點，跌34點或0.79%；納指收報13,313點，跌224點或1.66%。

●美國2月新增非農就業職位67.8萬個，遠多於市場預期的42.3萬個；失業率亦回落至3.8%。

●港股ADR指數全日受壓，按比例計算，收報21,521點，跌384點或1.79%。

●即月恒生指數夜期收報21,527點，跌310點，低水378點，成交31,148張。

●人民銀行上周五(4日)公告稱，人行上周二召開的金融市場工作電視會議上重申，將持續保持對虛擬貨幣交易炒作的高壓打擊態勢。

●外媒引述美國副貿易代表Jayme White表示，拜登政府正在研究通過世界貿易組織(WTO)懲罰俄羅斯的選項，並正在與國會合作對俄採取立法行動。

●紐約4月期油收報每桶115.68美元，升8.01美元或7.44%，創自2008年9月以來收市新高，全周累升26.3%；布蘭特5月期油收報每桶118.11美元，升7.65美元或6.92%，全周累升25.49%。兩大基準原油期貨均創自2020年中以來最大單周升幅。

●紐約4月期金收報每安士1,966.6美元，升1.6%，全周計累升逾4.1%。

●英國富時100指數收報6,987點，跌251點或3.48%；法國CAC指數收報6,061點，跌316點或4.97%；德國DAX指數收報13,094點，跌603點或4.41%。

●歐盟成員國廣泛支持上周五(4日)的一項提議，即終止俄羅斯在世界貿易組織(WTO)的最惠國待遇。

●陳茂波：金融市場在出行受阻下必定繼續保持開放。

●內地將今年GDP增長目標定於5.5%左右。