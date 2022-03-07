陳政深：長江基建業務分散具防守力

港股上周急跌，早前本欄提及的恒指22,000點技術下調目標轉眼已穿，指數下一目標或須下試21,200點水平。港匯自年初起已明顯轉弱，短期內甚至有機會觸及聯匯弱方保證兌換水平，反映資金流出的速度相當迅速。美國聯儲局以及其他主流西方國家央行，幾可肯定今年持續加息，這勢將令資金外流的速度加劇，從而令港股雪上加霜。在此情況下，投資者揀股宜從基本因素出發，而單純「跌得多」，更難以構成買入個股的理由。

長江基建(001038)主要業務為發展、投資及經營基建業務，其業務分布在香港、內地、英國、歐洲、澳洲、新西蘭及加拿大，當中包括發電、輸電與配電、配氣、交通、水處理與供水、廢物處理等，同時亦有交通業務，以及基建材料業務，在基礎建設的行業當中，業務布局的分散相當足夠。在地域上而言，英國為公司最大份額之業務，據去年六月底止的六個月業績，佔約半營業額。

即使撇除此因素，長建本身業務亦相當多元化，布局亦可有散分散風險，且業務性質亦都偏向穩健，在目前市況之下甚具吸引力。其往績市盈率17倍左右，屬合理水平，股息率近5厘，中長線具防守力，長建股價自去年第三季尾、第四季初起步，已由42元左右反覆升至50元樓上，近日方隨市況轉差出現較大跌幅，重回上升通道，中長線收集，現價甚具吸引力。

艾德證券期貨聯席董事 陳政深

（筆者為證監會註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）