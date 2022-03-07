周樂樂：內地持續維穩　關注高景氣成長方向

過去一周，滬深兩市主要指數均下跌，其中，科創50、創業板指跌以及中小100跌幅均超過3%，上證指數跌幅最少為0.11%。申万一級行業中，13個行業漲、18個行業下跌，其中，最強的前五行業是煤炭、交通運輸、農林牧漁、綜合與社會服務，最弱前五是汽車，電子設備、電子、醫藥生物、家用電器與計算機。

數據上看，市場整體分化明顯，市場對高估值以及前期漲幅較大的賽道股比較謹慎，而在俄烏地緣風險延續情況下，市場避險情緒逐漸升溫，供需預期偏緊的低估值行業受到資金青睞，包括傳統能源、公用事業行業以及有色金屬等板塊。

市場消息來看，目前俄烏局勢持續擾動全球資本市場，儘管在俄烏第二輪會談上雙方就建立人道主義通道達成一致意見，但烏克蘭方面表示沒有獲得期待的談判結果，雙方同意盡快召開第三輪談判，不過因為歐美勢力的介入，市場預期俄烏談判進展不會順利，目前雙方能夠持續進行會談說明後面大概率是利益分配問題，因此此次戰爭不會擴大戰爭範圍，對市場影響將逐步減弱，但美股仍需要等待形勢進一步明朗，目前要留意全球能源與商品價格上漲對經濟的衝擊，以及給新能源帶來的投資機會。此外，美國非農就業人數與失業率數據超出預期，勞動力市場繼續保持強勁勢頭，疫情影響逐漸消退，可能會給予美聯儲加快緊縮的信心，但聯儲局政策收緊計劃目前正面臨俄烏危機的干擾，近期聯儲局官員表示若俄烏危機導致通脹持續上行，聯儲局或被迫在今年夏天大幅升息，加劇了市場對美聯儲激進加息的憂慮，衝擊高估值成長板塊。

國內政策總基調繼續延續穩字當頭、穩中求進的方針，近期包括發改委、商務部、農業部等在內的國內各部門均推出穩經濟與扶持產業的政策，繼工業與服務業扶持計劃之後，能源局再度出台政策推動新能源發展，一月風光新增裝機量遠超市場預期，有利於增強市場對新能源高景氣度的信心。國內兩會近期召開，會議強調要把穩增長放在更加突出的位置，堅持發展是第一要務，2022年將GDP增速設在5.5%目標，另外產業政策方面會議強調要堅定不移深化改革擴大開放促進創新，通過減稅降費、優化營商環境、支持創新等多種方式激活企業發展，加快發展先進製造業集群,著力培育專精特新企業，以平台經濟、數字經濟賦能實體經濟，推動先進製造業高質量發展。此外，國內2月PMI數據繼續在擴張區間平穩運行，表明企業節後復工復產形勢良好，國內經濟總體保持恢復發展態勢，景氣水平穩中有升，也反映出國內經濟維穩效果明顯。整體而言，國內積極貨幣政策與財政政策陸續出台，有利於抵銷部分利空因素衝擊，穩定市場對人民幣資產的信心。

綜合來看，俄烏局勢衝突持續推高通脹風險，市場對聯儲局加息預期升溫憂慮等因素使得國外市場環境繼續承壓，而國內維穩決心較為明確，包括友好的貨幣與財政政策將有利於國內股市走穩。目前美股與A股已經進入區間震盪，階段性底部出現，而港股因國際資金大幅調動與本地疫情衝擊仍未能企穩，需要時間消化利空。策略上，可以側重於配置國家政策支持，中長期景氣度較高，成長確定性強的板塊，包括新能源、智能電動汽車產業等，同時，關注國內保障初級原材料供應帶來的結構性機會。

勝利證券副首席運營官 周樂樂