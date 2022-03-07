潘梓生：銅料供不應求　破頂在即

俄羅斯及烏克蘭戰事未有任何緩和迹象，相關商品價格繼續飛升，與俄羅斯相關的鎳、鋁、鈀價格一直上揚，而全球依賴俄烏兩國出口的小麥，更連續多日升停板。

不過，油價則在大幅上升後從高位回落，未有跟隨其他相關商品繼續破頂，主因是俄羅斯儘然是原油重要出口國，但相信中國將取代西方國家以折扣價買入俄羅斯石油，各自抵銷後原油供求格局，故影響不會太嚴重。銅價近期算是在焦點以外，走勢也逐漸轉強，相信破頂機會甚高。

即使俄羅斯是其中一個重要金屬大國，惟銅出口尚算次要，約佔全球4%供應，因此銅價未受大幅影響。不過，撇除俄烏戰事因素之外，銅近期供不應求的狀況亦有加深迹象。全球的銅庫存已處於近歷史低位多時，而去年6月、10月銅價衝上高位時，供應商認為當時價格吸引而將庫存變賣，繼而令價格有所回落。不過，近期銅價雖然維持強勢，但庫存卻處於低位並繼續下降，反映供不應求可能已成事實，銅價可能再度進入長期升浪。

即使現時銅價短線已經呈現超賣，但供應擔憂可能繼續推高價格。從技術圖表分析，銅價於去年6月創下新高後持續於高位徘徊，若確認突破上述水平，則代表過去近一年的每噸9,000至10,500美元的區間大型整固完結，並將再發力向上。若單以整固區間作最小量度升幅估算，銅價有望創下新高後升至12,000美元。