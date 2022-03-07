港股大瀉1000點　創5年半低位　美團大挫9%

新冠疫情及俄烏開戰兩面夾擊，市場恐慌情緒加劇。日股挫近千點，道指期貨跌450點。港股亦愈跌愈深，恒生指數挫逾1,000點，跌穿兩萬一關，創5年半新低。科技指數跌280點再創新低；國企指數跌360點，主板成交近500億港元。

大型科網股領跌，騰訊跌穿400元，暫跌4.6%至384元水平，盤中低見381元。美團瀉逾9%，失守150元；阿里巴巴跌5%至94元，再創新低；京東集團跌7.7%；小米集團跌6%。

金融股沽壓重，滙豐控股挫7.2%，低見47.75元，暫於48元上落；渣打集團跌近8%，低見47.6元。友邦保險跌近5%；香港交易所、恒生銀行及中銀香港跌近4%。

其他藍籌股方面，比亞迪股份挫9.4%失守200元；吉利汽車亦跌近8%；藥明生物齊跌逾9%；海底撈跌逾8%，齊齊跑輸大市。油價狂飆，中國海洋石油及中國石油齊漲逾3%。

【09:44】港股瀉逾800點 失守「疫情底」 滙豐挫7%

港股跌幅擴至超過800點，恒生指數低見21,082點，跌穿2020年3月19日的新冠肺炎爆發以來的「疫情底」，並創5年半低位。科技指數跌逾210點再創新低；國企指數跌260點，主板成交近300億港元。

金融股沽壓重，滙豐控股挫7.2%，低見47.75元，暫於48元上落；渣打集團跌7.8%，低見47.7元。友邦保險跌近5%；恒生銀行及中銀香港跌近4%。

大型科網股持續下試低位，阿里巴巴挫至93.95元上市新低，暫跌4%企95元。京東集團跌近7%；美團跌6.5%；小米集團跌5.5%；騰訊跌4%，失守400元大關。

美、歐研究禁止俄羅斯石油及天然氣進口，油價狂飆一成。中國海洋石油漲4%；中國石油升3%。金價直撲每安士2,000美元，招金礦業飆5.8%；山東黃金升3.3%；紫金礦業升2%。

【09:21】港股開市挫596點 滙豐瀉逾6% 科指續創新低

俄羅斯持續轟炸烏克蘭，美歐進一步加大對俄制裁。港股開市跟隨外圍挫596點或2.7%，恒生指數報21,308點，續創近兩年低位。國企指數低開198點或2.58%，報7,488點；科技指數跌169點或3.57%，報4,568點，再創新低。

金融股重創，滙豐控股跌6.4%，報48.2港元；渣打集團跌6.4%，報48.45元。友邦保險跌3%。

大型科網股全線向下，京東集團跌6.2%；阿里巴巴跌2.7%；美團跌4.7%；騰訊跌3.5%；小米集團跌4%。