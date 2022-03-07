深圳創業板指挫3.4%　酒股受壓　金融及地產股跌1%

滬深股市早市維持跌勢，滬綜指曾低見3,394點，半日跌50點或1.48%，報3,396點，成交2,858.32億元人民幣(下同)；深成指大跌347點或2.67%，報12,673點，成交3,533.06億元；創業板指數則跌94點或3.43%，報2,654點，成交1,365.27億元。

滬深兩市主板成交逾6,300億元。

板塊走勢，釀酒股挫3.2%，金融股跌1.6%，地產股跌近1%，有色金屬及傳娛樂股跌0.1%至0.2%，飛機製造股偏軟；而水泥股升0.4%，石油股升0.7%。

個股方面，貴州茅台下跌2.8%，對指數下跌拖累較大。

【10:16】滬綜指曾跌穿3400點 深圳創業板指挫2.6%

滬深3大指數愈跌愈急，跌幅介乎1%至2%。滬綜指曾失守3,400點關，低見3,395點，最新仍跌39點或1.1%，報3,408點；深成指大跌逾250點或2%，報12,761點；創業板指數跌逾70點或2.6%，報2,675點。

釀酒股挫近3%，煤油股逆市升逾1%。

市場避險情緒升溫，黃金概念股有支持，赤峰黃金漲逾8%，紫金礦業、中金黃金、金貴銀業及山東黃金升3%至5%。

【09:26】內地A股偏軟 酒股跌1% 資源股受捧

俄烏衝突持續，外圍股市不穩；內地股市向下，滬綜指低開9點或0.26%，報3,438點；深成指低開89點或0.69%，報12,930點；創業板指數低開30點或1.1%，報2,718點。

板塊走勢，釀酒股跌1%，金融股跌0.6%；而鋼鐵股靠穩，水泥股升0.3%，飛機製造股升0.7%，石油及煤炭股齊升逾2.3%以上。

江西銅升3%，滬銅創去年10月以來新高。