港股跌至兩萬一關 專家籲分段吸納

恒指周一(7日)早段曾瀉逾千點，至20,826點的5年半新低。

安里資產管理董事總經理郭家耀表示，俄烏戰火短期未見解決迹象，西方國家亦加大制裁，導致資源能源價格急升，令市場更關注通脹升溫問題，美國聯儲局可能要被迫加快加息步伐，拖累本已脆弱的環球經濟。

因此，他認為現時股票投資者撈底前要先評估風險，以及檢視自己的倉位，如果股票倉位已較多，不宜在局勢未明朗下加注；如果持現金較多，也應小注和分段吸納，其中可優先考慮國際金融股和內地基建股。

他指恒指跌破多個支持後，下一支持是兩萬點附近，但由於港股已處超賣情況，當戰況紓緩，大市亦可急速反彈，如重上22,000點。

信誠證券聯席董事張智威表示，港股在周一收市時可否重上2020年3月的新冠肺炎爆發以來的「疫情底」21,139點相當關鍵。

張指出，現時港股已跌至「極抵買」水平，但若投資者憂慮短期未跌夠，可以分4至5注資金吸納，目前可以先入一注，其後恒指每跌500點就再買一注。