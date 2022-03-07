【高盛推介】騰訊跌穿400元大關 資金積極吸納好倉
2022年03月07日 10:51
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股自上周三(2日)起連跌，周一(7日)早段更於開市隨即失守400港元關口，最低見381元，創近兩年新低。現報384.8元，跌約4.6%。有券商指騰訊旗下財付通宣布進一步降低小微商戶支付服務費，料騰訊2021年支付業務達1,200億至1,300億元人民幣，降費整體影響有限。
觀察個股輪證資金流向，可見近期資金積極趁低吸納好倉，上周三至上周五(4日)共錄得約1.15億元資金淨買入，為同期最多資金流入的相關資產，當中認購證佔約7,090萬元。牛證於上周五繼續獲資金流入，有約2,800萬元，並較集中在385元收回區域的產品。
淡倉方面，認沽證於上周五獲資金轉向流入，有約1,580萬元。上周五部署熊證的資金主要沽出獲利，並有部分轉倉至435元以下收回價的近熊。
觀察港股通資金流向，亦見近期北水趁低積極買入騰訊，上周五錄得高達33億元資金淨買入。
由於騰訊失守400元關口，再創新低。投資者在部署時宜重新審視產品條款，避免選擇早前留意，但目前已不合適的條款產品。
投資者如看好，認購證方面高槓桿選擇可留意年期約3個月的活躍騰訊購(20203)。貼價選擇可留意屬行使價450元以下的低街貨產品中，槓桿最高的活躍騰訊購(20207)。並可留意同屬貼價的低面值騰訊購(23544)。價外選擇可留意屬行使價480元以下、3個月期以上產品中，槓桿最高，兼屬進取的騰訊購(20202)。
騰訊購20203，行使價455.42元，2022年6月16日到期，實際槓桿9.1倍，高槓桿、活躍條款。
騰訊購20207，行使價436元，2022年6月20日到期，實際槓桿8.1倍，貼價、活躍條款，行使價450元以下的低街貨產品中，槓桿最高。
騰訊購23544，行使價436.89元，2022年12月20日到期，實際槓桿4.6倍，貼價、低面值。
騰訊購20202，行使價473.98元，2022年6月16日到期，實際槓桿9.4倍，價外、進取選擇，行使價480元以下、3個月期以上產品中，槓桿最高。
騰訊牛50352，收回價350元，行使價347.2元，換股比率500，槓桿比率10.5倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
騰訊牛56362，收回價330.1元，行使價317.67元，換股比率485.437，槓桿比率5.9倍，近55元收回距離遠牛。
騰訊沽20220，行使價373.59元，2022年5月26日到期，實際槓桿6.8倍，貼價。
騰訊熊67495，收回價450元，行使價453元，換股比率500，槓桿比率5.7倍，近65元收回距離熊證。
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