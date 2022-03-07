【高盛推介】騰訊跌穿400元大關　資金積極吸納好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股自上周三(2日)起連跌，周一(7日)早段更於開市隨即失守400港元關口，最低見381元，創近兩年新低。現報384.8元，跌約4.6%。有券商指騰訊旗下財付通宣布進一步降低小微商戶支付服務費，料騰訊2021年支付業務達1,200億至1,300億元人民幣，降費整體影響有限。

觀察個股輪證資金流向，可見近期資金積極趁低吸納好倉，上周三至上周五(4日)共錄得約1.15億元資金淨買入，為同期最多資金流入的相關資產，當中認購證佔約7,090萬元。牛證於上周五繼續獲資金流入，有約2,800萬元，並較集中在385元收回區域的產品。

淡倉方面，認沽證於上周五獲資金轉向流入，有約1,580萬元。上周五部署熊證的資金主要沽出獲利，並有部分轉倉至435元以下收回價的近熊。

觀察港股通資金流向，亦見近期北水趁低積極買入騰訊，上周五錄得高達33億元資金淨買入。

由於騰訊失守400元關口，再創新低。投資者在部署時宜重新審視產品條款，避免選擇早前留意，但目前已不合適的條款產品。

騰訊購20203，行使價455.42元，2022年6月16日到期，實際槓桿9.1倍，高槓桿、活躍條款。

騰訊購20207，行使價436元，2022年6月20日到期，實際槓桿8.1倍，貼價、活躍條款，行使價450元以下的低街貨產品中，槓桿最高。

騰訊購23544，行使價436.89元，2022年12月20日到期，實際槓桿4.6倍，貼價、低面值。

騰訊購20202，行使價473.98元，2022年6月16日到期，實際槓桿9.4倍，價外、進取選擇，行使價480元以下、3個月期以上產品中，槓桿最高。

騰訊牛50352，收回價350元，行使價347.2元，換股比率500，槓桿比率10.5倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

騰訊牛56362，收回價330.1元，行使價317.67元，換股比率485.437，槓桿比率5.9倍，近55元收回距離遠牛。

騰訊沽20220，行使價373.59元，2022年5月26日到期，實際槓桿6.8倍，貼價。

騰訊熊67495，收回價450元，行使價453元，換股比率500，槓桿比率5.7倍，近65元收回距離熊證。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。