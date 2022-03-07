李偉傑：恒指下一支持位20500點　港交所吼位博反彈

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，俄羅斯及烏克蘭地緣政治因素升溫，市場風險胃納縮減，港股持續弱勢，周一(7日)更一度跌穿21,000點水平。而港股進入業績期，加上本地疫情嚴峻，除非俄烏停火，否則難言大市短期已見底，恒指下一支持先睇20,500至20,600點水平。現階段宜靜待外圍局勢喘穩，以及本港疫情放緩，港股才有望出現明顯反彈。

受俄羅斯石油禁運風險以及伊朗核談判推遲的影響，國際油價繼續飆升，布蘭特期油曾升至每桶138美元，紐約期油亦見125美元。不過，對油價能否繼續強勢，李有所保留，認為一旦地緣政治因素淡化，油價或由高位回吐，現時追入油股值博率有限，持有相關股份不妨分段減倉，待回吐再追入。