李偉傑：恒指下一支持位20500點 港交所吼位博反彈
2022年03月07日 11:20
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大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，俄羅斯及烏克蘭地緣政治因素升溫，市場風險胃納縮減，港股持續弱勢，周一(7日)更一度跌穿21,000點水平。而港股進入業績期，加上本地疫情嚴峻，除非俄烏停火，否則難言大市短期已見底，恒指下一支持先睇20,500至20,600點水平。現階段宜靜待外圍局勢喘穩，以及本港疫情放緩，港股才有望出現明顯反彈。
受俄羅斯石油禁運風險以及伊朗核談判推遲的影響，國際油價繼續飆升，布蘭特期油曾升至每桶138美元，紐約期油亦見125美元。不過，對油價能否繼續強勢，李有所保留，認為一旦地緣政治因素淡化，油價或由高位回吐，現時追入油股值博率有限，持有相關股份不妨分段減倉，待回吐再追入。
受全民檢測可能禁足的傳聞拖累，港交所(00388)股價連跌12日，累挫近兩成。不過，財政司司長最新網誌稱，即使因任何原因導致出行受阻受限，香港金融市場必定會繼續保持開放。李指出，受港股氣氛轉差影響，港交所今早繼續穿底，但其股價已進入超賣水平，一旦大市氣氛喘穩，港交所有望反彈，短期若能企穩340港元樓上可考慮，但宜控制注碼，提防市況突變。