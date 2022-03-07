【高盛推介】滙豐跌穿50元關 友邦、港交所創新低
2022年03月07日 11:29
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：滙豐控股近期在50港元關口整固，周一(7日)開市隨即失守，最低見47.75元的兩個月低位。現報48.35元，跌約6.1%。滙控公布，上周五(4日)於倫敦市場回購1,035.7萬股，涉資4,916.47萬英鎊。
友邦保險上周五再下試80元，周一早段繼續下跌，早上低開約3%後跌幅擴大，最低見74.05元，創1年新低。現報75.6元，跌約4.8%。友邦公布，已同意向東亞銀行收購藍十字(亞太)保險全部股份，及寶康醫療服務80%股份，作價約21.7億元。
香港交易所上周五失守360元水平後周一早段繼續下跌，開市隨即失守350元水平，最低見340元，創1年半新低。現報344.4元，跌約3.2%。
觀察個股輪證資金流向，近期資金持續部署滙控、友邦及港交所好倉，滙控好倉於上周五獲資金轉向流入，有約270萬元。友邦方面，認購證於上周5個交易日皆錄得資金流入，合共約150萬元。港交所方面，可見好倉於上周獲資金積極部署，5個交易日皆錄得資金流入，合共約3,270萬元。
投資者如看好滙控，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價48至58元間、3個月期以上產品中，槓桿最高的滙豐購(16719)。貼價選擇可留意年期約3個月的滙豐購(29696)。價外選擇可留意年期約5個月的高槓桿滙豐購(21677)。牛證方面的近牛選擇可留意滙豐牛(60602)，遠牛選擇可留意滙豐牛(54750)，與現價有約6及8元收回距離。
滙豐購16719，行使價55.93元，2022年6月27日到期，實際槓桿11.9倍，行使價48至58元間、3個月期以上產品中，槓桿最高。
滙豐購29696，行使價51.9元，2022年5月23日到期，實際槓桿11.6倍，貼價。
滙豐購21677，行使價60元，2022年7月26日到期，實際槓桿12.0倍，價外、高槓桿。
滙豐牛60602，收回價42元，行使價41元，換股比率100，槓桿比率7.8倍，相近收回價近牛中街貨較低。
滙豐牛54750，收回價40元，行使價39元，換股比率100，槓桿比率5.6倍，相近收回價遠牛中街貨最低。
滙豐沽22160，行使價45元，2022年7月25日到期，實際槓桿6.2倍，貼價。
滙豐熊67995，收回價60元，行使價61元，換股比率100，槓桿比率3.4倍，近12元收回距離熊證。
投資者如看好友邦，認購證方面的高槓桿選擇可留意年期約7個月的友邦購(27795)。貼價選擇可留意屬市場上最貼價條款之一的友邦購(23161)。牛證方面的近牛選擇可留意友邦牛(65319)，遠牛選擇可留意友邦牛(63312)，與現價有約6及10元收回距離。
友邦購27795，行使價90.95元，2022年9月23日到期，實際槓桿8.2倍，高槓桿。
友邦購23161，行使價85.05元，2022年12月20日到期，實際槓桿5.7倍，市場上最貼價條款之一。
友邦牛65319，收回價70元，行使價69.4元，換股比率100，槓桿比率11.8倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
友邦牛63312，收回價65元，行使價64.4元，換股比率100，槓桿比率6.6倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
友邦沽12479，行使價80元，2022年12月21日到期，實際槓桿3.8倍，貼價、低街貨。
友邦熊64925，收回價95元，行使價95.6元，換股比率100，槓桿比率3.6倍，近20元收回距離熊證。
投資者如看好港交所，認購證方面的貼價選擇可留意年期約6個月的低街貨港交購(28427)。高槓桿選擇可留意年期約6個月的低面值港交購(27715)。牛證方面可留意屬近牛的港交牛(68509)，與現價有約25元收回距離。
港交購28427，行使價418.2元，2022年9月19日到期，實際槓桿8.6倍，貼價、低街貨。
港交購27715，行使價438元，2022年9月01日到期，實際槓桿8.4倍，高槓桿、低面值。
港交牛68509，收回價320元，行使價318元，換股比率500，槓桿比率13.8倍，相近收回價近牛中街貨最低。
投資者如看淡，可留意新上市港交熊(52789)，與現價有約75元收回距離。
港交熊52789，收回價420元，行使價422元，換股比率500，槓桿比率4.1倍，新上市。
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