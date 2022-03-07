美國官員赴委內瑞拉密斟　研放寬石油制裁

外媒引述消息人士透露，為了填補制裁俄羅斯後出現的石油缺口，美國研究放寬對委內瑞拉石油制裁的可能性。

據報，由白宮拉丁美洲事務最高顧問​Juan Gonzalez、駐委內瑞拉大James Story率領的美國代表團，上周六(5日)與委內瑞拉總統馬杜羅(Nicolas Maduro)及副總統Delcy Rodriguez進行會談，向這個俄國盟友「摸底」，看看其是否在俄羅斯入侵烏克蘭的議題上，與俄國劃清界線。

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)表示，正與歐洲夥伴及盟國討論禁止進口俄國石油的可行性。同時，美國正積極尋找其他石油供應來補足缺口。如果美國確定放寬對委內瑞拉的制裁，可能讓其增加原油出口。

消息人士透露，會談期間美國官員要求委內瑞拉保證大選自由、對石油產業進行廣泛的改革，並要求馬杜羅政府公開譴責俄羅斯入侵烏克蘭的行動。而美國願意考慮暫時允許委內瑞拉使用環球銀行金融電信協會(SWIFT)全球銀行支付系統，將資金轉移到其他帳戶。

馬杜羅則要求全面解除禁止委內瑞拉石油出口及取消對該國官員的制裁，並恢復該國對委內瑞拉石油公司美國子公司西特哥石油(Citgo Petroleum)的控制權。