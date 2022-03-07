瑞銀汪濤：5.5%增長目標較高　料當局將行更寬鬆政策

內地公布今年國內生產總值(GDP)目標為5.5%，瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤認為，雖然目標較為激進，亦意味當局將會推行較寬鬆的政策，以穩定經濟增長；不過，新冠肺炎疫情及地緣政治風險將對GDP產生下行風險。

汪濤指，雖然官方財政赤字率定為2.8%低於去年；不過，在考慮結轉結餘資金及其他預算的調入資金後，推算今年實際的財政赤字或達到GDP 的4.7%，按年增加0.9個百分點；貨幣政策亦會進一步放鬆，以保持流動性合理充裕，推動信貸溫和反彈。

房地產政策方面，她料政策將繼續溫和放鬆，當局在「房住不炒」的政策基調下，同時強調了促進房地產業良性循環和健康發展，以滿足購房者「合理住房需求」。雖然部分地方政府放鬆購房限制，但料今年首季新開工面積按

年減少20至25％，下半年跌幅將收窄，預計2022年全年房地產銷售將下跌10至12%，房地產開發投資亦下跌5%。

人民幣方面，她指短期內內地出口穩健、外匯結匯意願較強、近期地緣政治風險升溫可能進一步支撐人民幣匯率，但預計年底人民幣對美元匯率會小幅貶值至6.4至6.5水平，

去年第三季出現的缺電及能源雙控相關的限產情況，影響經濟活動。她指，報告強調要更務實地推進能耗控制及雙碳目標，確保能源供應，故年當局沒有設定減碳與能耗控制的年度目標。預計新能源投資會持續強勁增長，同時提升電網對可再生能源發電的消納能力，並推進減碳升級等相關投資。她指，雖然最近地緣政治風險推高油價，但認為今年不會再出現大規模的缺電現象、制約經濟增長。