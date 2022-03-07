美聯：75%港人睇淡樓市　比例見2年高

美聯物業透過「港人置業意向調查」，了解市民最新置業取向。美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，調查結果顯示，有75％受訪者看淡樓市前景，比例創2年新高。同時，有逾七成人選擇以網上搵樓作為搵樓主要途徑，比例屬有調查以來最高。調查反映業主與買家紛紛看淡樓市前景，市場瀰漫悲觀情緒。

布氏續指，是次調查共收回502份有效問卷。就樓價走勢方面，有74.5%受訪者認為，未來6個月的樓價將下跌，遠較2021年10月同類調查錄得的40%，大幅高出34.5％，並創出逾2年新高，數字僅次於2020年初，新冠疫情剛爆發時錄得的82.8%。

對於早前政府進一步放寬按保，他表示，由交投量可見，今輪政策中1,000萬至1,200萬元的物業最能受惠。以將軍澳為例，在放寬按保首一周內錄得約60宗成交，以該類價位的物業佔最多。不過，他相信政策的威力受疫情影響而未完全反映，去年上述價格的物業成交量約有3,300宗，而今年可望倍升至約6,600宗，相信該類物業會跑贏大市。

另外，美聯移民顧問高級策略總監鄭天殷表示，由於香港市場較內地樓市有利率低、政策寬鬆及首期低等因素，相信疫情受控後，能吸引內地買家在港入市。她續指，內地買家較著重物業的保值潛力，該行早前接獲的內地客戶查詢就以啟德區為主。