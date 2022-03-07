陳偉明：港股跌穿「疫情底」　建議宜繼續對沖

俄軍襲擊烏克蘭最大核電廠、美國聯儲局主席鮑威爾又明言支持本月加息0.25厘，而香港疫情持續嚴峻，港股上周五(4日)失守22,000關後，今(7日)早更跌穿2020年3月「疫情底」位21,139點，低見20,826點。

俄羅斯正式揮軍進攻烏克蘭後，美國加息預期曾經降溫，但鮑威爾上周出席國會聽證會時，對本月加息立場不變，高估值新經濟股續成為拋售對象拖累大市表現，看來在俄烏局勢降溫前，只有能源板塊能有一定的抗跌能力。

港股估值確實是平，而大家都知道俄烏戰爭理論上對港股影響較少，目前大市似是過度受恐慌情緒拋售而跌低於合理價值，相信俄烏局勢降溫後，港股有機會突然出現急劇反彈，再炒估值回歸。

然而，政治市難測，港股短期要升、卻甚有難度，加上近期大市波動引伸波幅明顯上升，有利於收取期權金的期權短倉策略，繼續建議持貨Short Call即月或下月等價股票期權，盡量減低持貨成本。若期指反彈至上日高位以上，引伸波幅略減，但大勢仍跌，可考慮Long Put即月價外800點恒指期權對沖倉位風險。

耀才證券銷售客戶服務部高級經理陳偉明