【產經直播】恒指急挫　底位係邊？

俄烏戰火無停止迹象，恒指周一(7日)曾瀉逾千點，跌穿「疫情底」之餘，更創2016年7月以來低位，最終收市跌847點，成交1,775億元。大市氣氛弱，恒指仲有得跌？想做對沖點部署好？

美國與歐洲盟友討論禁止俄羅斯石油進口，國際油價急升，有冇可能重演石油危機？油股股價飆，現價入手仲值唔值博？揀同油相關嘅ETF係咪好選擇？

避險資金持續流入金市，現貨金一度升穿2,000美元大關。近期金價升勢凌厲，會唔會有技術性回調？買金礦股定黃金相關ETF好？

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