道期跌近600點 油價續揚
2022年03月07日 16:18
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美匯指數報98.88；港匯處7.8138；離岸人民幣(CNH)見6.3219；美元兌日圓報115.04；歐元企1.0886；英鎊處1.3207。金價報1,936美元。布油漲9%報128.755美元，紐油漲8%報125.4美元。比特幣挫逾3%，至3.7萬美元水平。道指期貨跌近600點。歐股低開，英、法、德股分別跌0.63%、2.26%及4.41%。
●市後關注點：
-17:30 歐元區3月Sentix投資者信心指數
●恒生指數收挫847點或3.87%，報21,057點。科技指數跌210點或近4.43%再創新低，收報4,527點；國企指數跌274點或3.57%，收報7,412點，主板成交1,775億港元。大型科網股領跌，騰訊跌穿400元，跌3.77%至388元。美團瀉11%，報146.2元。https://bit.ly/379Cay7
●滬深兩市收挫2至4%，酒股捱沽，黃金股逆市漲。https://bit.ly/3pEBMhC
●【俄烏戰雲】
-日股收挫764點，韓股跌2.2%。
-Netflix及TikTok暫停在俄羅斯的服務。
-會計師畢馬威及普華永道退出俄羅斯。
-美國運通暫停在俄羅斯及白俄羅斯所有業務。
-憂供應受阻，多種基本金屬齊創新高。
●中國經濟：
-中國首2個月出口增長13.6%，進口升12.9%。中俄今年首兩個月貿易額暴增近4成。
-市監管總局：選擇一批內地地區開展商業秘密保護創新試點。
-發改委：擴內需改革、糧食穩價，完善煤電油氣市場體系。
-發改委：全球能源市場受衝擊，內地總體影響可控。
-瑞銀汪濤：內地經濟增長目標5.5%較高，料當局將行更寬鬆政策。
●亂世買金！國際金價曾升破每安士2,000美元。
●歐洲天然氣價格飆升17%，創歷史新高。
●美歐研禁止進口俄油，紐油狂飆一成破130美元關。
●大宗商品價格飆，分析料使日圓跌至6年低位。
●三星電子遭黑客攻擊，近190GB資料外洩。
●調查：亞洲富裕階層女性疫下投資增加14%。