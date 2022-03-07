道期跌近600點　油價續揚

美匯指數報98.88；港匯處7.8138；離岸人民幣(CNH)見6.3219；美元兌日圓報115.04；歐元企1.0886；英鎊處1.3207。金價報1,936美元。布油漲9%報128.755美元，紐油漲8%報125.4美元。比特幣挫逾3%，至3.7萬美元水平。道指期貨跌近600點。歐股低開，英、法、德股分別跌0.63%、2.26%及4.41%。

●市後關注點：

-17:30 歐元區3月Sentix投資者信心指數

●【俄烏戰雲】

-日股收挫764點，韓股跌2.2%。

-Netflix及TikTok暫停在俄羅斯的服務。

-會計師畢馬威及普華永道退出俄羅斯。

-美國運通暫停在俄羅斯及白俄羅斯所有業務。

-憂供應受阻，多種基本金屬齊創新高。

●中國經濟：

-中國首2個月出口增長13.6%，進口升12.9%。中俄今年首兩個月貿易額暴增近4成。

-市監管總局：選擇一批內地地區開展商業秘密保護創新試點。

-發改委：擴內需改革、糧食穩價，完善煤電油氣市場體系。

-發改委：全球能源市場受衝擊，內地總體影響可控。

-瑞銀汪濤：內地經濟增長目標5.5%較高，料當局將行更寬鬆政策。

●亂世買金！國際金價曾升破每安士2,000美元。

●歐洲天然氣價格飆升17%，創歷史新高。

●美歐研禁止進口俄油，紐油狂飆一成破130美元關。

●大宗商品價格飆，分析料使日圓跌至6年低位。

●三星電子遭黑客攻擊，近190GB資料外洩。

●調查：亞洲富裕階層女性疫下投資增加14%。